İSTEDİĞİNİZ RESİM YADA LOGOLAR ARTIK PERDEDE
Papatya Consept'ten yeni bir hizmet daha...Odanızdaki perdelere içinizi dökün!
Dilediğiniz resim,söz,yazı,logo,çizgi film karakteri,sinema oyuncusu yada sanatçılara ait görselleri artık store,lens,zebra,veya plicell cam balkon perdeye bastırabilirsiniz.
LENS PERDE ( DİKEY TÜL PERDE)
Yeni nesil ve çok fonksiyonlu dikey tül perdeyi özel mekanik aksamı ile ister güneşlik, ister tül perde olarak kullanın.
Kolay kullanımı sayesinde tek bir hareketle perde istenilen ayarda açılabiliyor ve yine basit bir şekilde kapanabiliyor.
Adres: Pirimehmet Mahallesi 1736 Sokak No:6 ISPARTA
0 246 223 31 82 - 0 535 868 66 66 - 0 542 735 66 84