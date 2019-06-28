İSTEDİĞİNİZ RESİM YADA LOGOLAR ARTIK PERDEDE

Papatya Consept'ten yeni bir hizmet daha...Odanızdaki perdelere içinizi dökün!

Dilediğiniz resim,söz,yazı,logo,çizgi film karakteri,sinema oyuncusu yada sanatçılara ait görselleri artık store,lens,zebra,veya

perdeye bastırabilirsiniz.

LENS PERDE ( DİKEY TÜL PERDE)

plicell cam balkonYeni nesil ve çok fonksiyonlu dikey tül perdeyi özel mekanik aksamı ile ister güneşlik, ister tül perde olarak kullanın.Kolay kullanımı sayesinde tek bir hareketle perde istenilen ayarda açılabiliyor ve yine basit bir şekilde kapanabiliyor.Pirimehmet Mahallesi 1736 Sokak No:6 ISPARTA