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KURSUN ADI CİNSİYET KURSİYER

SAYISI MÜLAKAT TARİHİ ve YERİ BAŞVURU

TARİHLERİ Mikrodenetleyici

Programcısı Bay/Bayan 15 Kişi (1 Grup) 24.01.2019 Saat:09:00 İŞKURİI Müdürlüğü 14.01.2019

23.01.2019

Eğitim

Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Eğitimin

Başlama-Bitiş

Saatleri Eğitimin Uygulanacağı Hafta Günleri Eğitim Yeri Adresi 28.01.2019

21.05.2019 09:00 -13:00 14:00 -18:00 Pazartesi, Salı,Çarşamba, Perşembe, Cuma ¡-Tech Robotik Otomasyon Yenilenebilir Enerji Eğitim Medikal Taahhüt Sanayi ve Tic. Lmd. Şti. Eğitim Dersliği Sanayi Mah. 148 Cad. no:26 - İSPARTA

Üniversitelerin Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Makine Mühendisliğinin Lisans veya Önlisansın belirtilen bölümlerinden mezunu olmak 15 yaşını tamamlamış olmak, Kurumca düzenlenen kurslara aynı meslekte daha önce katılmamış olmak, İş ve Meslek Danışmanlığı hizmetlerinden faydalanarak, danışmanın uygun görüşüne sahip olmak, Emekli olmamak, Kurslara katılma yönünde yaptırım uygulanmıyor olmak, şartları aranır. Kursiyerlere günlük kursiyer cep harçlığı ödenir.

İl Müdürlüğümüz ile İsparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi işbirliğinde istihdam garantisiz kapsamda, dijital ekonominin ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikli işgücünün yetiştirilmesine yönelik Mikrodenetleyici Programcısı mesleğinde kurs düzenlenecektir.Kursa katılmak isteyen kursiyerlerin son başvuru tarihine kadar İsparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne gelerek veyainternet adresinden iş arayan kaydı yaptırmaları ve mülakat/seçme işlemleri için belirtilen yer, tarih ve saatte hazır bulunmaları gerekmektedir.Portal Numarası: 736399Kamuoyuna önemle duyrulur.ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İSPARTA İL MÜDÜRLÜĞÜ