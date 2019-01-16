İl Müdürlüğümüz ile İsparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi işbirliğinde istihdam garantisiz kapsamda, dijital ekonominin ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikli işgücünün yetiştirilmesine yönelik Mikrodenetleyici Programcısı mesleğinde kurs düzenlenecektir.
Kursa katılmak isteyen kursiyerlerin son başvuru tarihine kadar İsparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne gelerek veya www.iskur.gov.tr internet adresinden iş arayan kaydı yaptırmaları ve mülakat/seçme işlemleri için belirtilen yer, tarih ve saatte hazır bulunmaları gerekmektedir.
Portal Numarası: 736399
|KURSUN ADI
|CİNSİYET
|KURSİYER
SAYISI
|MÜLAKAT TARİHİ ve YERİ
|BAŞVURU
TARİHLERİ
|Mikrodenetleyici
Programcısı
|Bay/Bayan
|15 Kişi (1 Grup)
|24.01.2019 Saat:09:00 İŞKURİI Müdürlüğü
|14.01.2019
23.01.2019
|Eğitim
Başlama Tarihi Bitiş Tarihi
|Eğitimin
Başlama-Bitiş
Saatleri
|Eğitimin Uygulanacağı Hafta Günleri
|Eğitim Yeri Adresi
|28.01.2019
21.05.2019
|09:00 -13:00 14:00 -18:00
|Pazartesi, Salı,Çarşamba, Perşembe, Cuma
|¡-Tech Robotik Otomasyon Yenilenebilir Enerji Eğitim Medikal Taahhüt Sanayi ve Tic. Lmd. Şti. Eğitim Dersliği Sanayi Mah. 148 Cad. no:26 - İSPARTA
KURSLARA KATILMAK İSTEYENLER İÇİN GENEL ŞARTLAR
- Üniversitelerin Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Makine Mühendisliğinin Lisans veya Önlisansın belirtilen bölümlerinden mezunu olmak
- 15 yaşını tamamlamış olmak,
- Kurumca düzenlenen kurslara aynı meslekte daha önce katılmamış olmak,
- İş ve Meslek Danışmanlığı hizmetlerinden faydalanarak, danışmanın uygun görüşüne sahip olmak,
- Emekli olmamak,
- Kurslara katılma yönünde yaptırım uygulanmıyor olmak, şartları aranır.
- Kursiyerlere günlük kursiyer cep harçlığı ödenir.
ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İSPARTA İL MÜDÜRLÜĞÜ