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KURSUN ADI CİNSİYET KURSİYER

SAYISI MÜLAKAT TARİHİ ve YERİ SON

BAŞVURU Mikrodenetleyici

Programcısı Bay/Bayan 10 Kişi (1 Grup) 04.09.2019 Çarşamba Saat:09:00 01.09.2019 IŞKUR İl Müdürlüğü

Eğitim Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Eğitimin

Başlama-Bitiş

Saatleri Eğitimin Uygulanacağı Hafta Günleri Eğitim Yeri Adresi 09.09.2019

30.12.2019 09:00-18:00 Pazartesi, Salı,Çarşamba, Perşembe, Cuma İtech Robotik Otomasyon Yenilenebilir Enerji Eğitim Medikal Taahhüt Sanayi ve Tic. Lmd. Şti. Eğitim Dersliği Sanayi Mah. 148 Cad. no:26 - İSPARTA

KURSLARA KATILMAK İSTEYENLER İÇİN GENEL ŞARTLAR

Üniversitelerin Elektrik - Elektronik Mühendisliği, Elektronik Haberleşme Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği bölümlerinden lisans düzeyinde mezun olmak (Öğrenci olanlar da başvuru yapabilir.) 15 yaşını tamamlamış olmak, Kurumca düzenlenen kurslara aynı meslekte daha önce katılmamış olmak, İş ve Meslek Danışmanlığı hizmetlerinden faydalanarak, danışmanın uygun görüşüne sahip olmak, Emekli olmamak, Kurslara katılma yönünde yaptırım uygulanmıyor olmak, şartları aranır. Kursiyerlere günlük kursiyer cep harçlığı ödenir.

İl Müdürlüğümüz ile İsparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi işbirliğinde İstihdam Garantisiz, Mikrodenetleyici Programcısı mesleğinde kurs düzenlenecektir.Kursa katılmak isteyen kursiyerlerin son başvuru tarihine kadar İsparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne gelerek veyainternet adresinden iş arayan kaydı yaptırmaları ve mülakat/seçme işlemleri için belirtilen yer, tarih ve saatte hazır bulunmaları gerekmektedir.Portal Numarası: 819989Kamuoyuna önemle duyurur.ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İSPARTA İL MÜDÜRLÜĞÜ