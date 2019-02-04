İŞKUR – ISUBÜ KARİYER GÜNÜ TOPLANTISI

Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüz ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi / Gönen Meslek Yüksek Okulu işbirliği ile yapılacak, 2019 Bahar Dönemi Kariyer Günü etkinliklerine ilişkin hazırlık toplantısı düzenlendi.Yüksek Okul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Kıyas KAYAALP, Isparta İŞKUR İl Müdürü Gürsel ÖKSÜZ, Şube Müdürü Latif SEVEN, İş ve Meslek Danışmanları Alper ERDİK, Hüseyin YEŞİLYURT ve Şakir DEMİR’in katıldığı toplantıda; Kariyer Günü etkinlikleri kapsamında, öğrencilerin işgücü piyasasına katılımI sürecinde kendilerine Kurumumuzca sunulan hizmetlerin tanıtımı ve iş arama becerilerinin kazandırılmasına yönelik bilgi aktarımında bulunulması, ayrıca özel sektör temsilcilerinin deneyimlerini öğrencilerle paylaşacağı oturumlar düzenlenmesi konuları ele alındı.Yüksekokul öğrencilerinin kariyer planlaması konusunda farkındalığını artırmanın, doğru iş arama kanallarını kullanarak kendilerine uygun işlere hızla ulaşmalarını sağlamanın ve bu başlıklarda İŞKUR’un çalışmalarının çeşitliliği ve öneminin konuşulduğu toplantı neticesinde, Kariyer Günü 2019’un, Mart ayında düzenlenmesi kararlaştırıldı.