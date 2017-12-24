ISPARTA'DA İŞ KAZASI HAYATINI KAYBETTİ

Eğirdir İlçesi Yukarı Gökdere Köyünde meydana gelen iş kazasında Selami Dinçer (48) hayatını kaybetti.
Evinin önünde bulunan iş makinesini çalıştırmak için bir süre uğraşan Selami Dinçer, aniden çalışan iş makinesinin şaftına giysilerini kaptırdı.
Olay yerinde hayatını kaybettiği bildirilen Selami Dinçer'in cenazesi Eğirdir Kemik Eklem Tedavi ve Rehabilitasyon hastanesine kaldırıldı.
Olay Eğirdir’de üzüntü ile karşılanırken, Savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Eğirdir Akın Gazetesi