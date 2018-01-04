ISPARTA'DA İNTİHAR OLAYLARININ ÖNÜNE GEÇİLECEK

ISPARTA BELEDİYESİ İNTİHAR VAKALARINA KARŞI

PSİKOTERAPİ VE DANIŞMANLIK MERKEZİ KURDU



Isparta Belediyesi şehirde artan intihar vakaları üzerine harekete geçerek bünyesinde psikolog, PDR uzmanı ve hemşirelerin de bulunduğu Psikoterapi ve Danışmanlık Merkezi kurdu. Son yıllarda Isparta’da üzücü olayların yaşandığını söyleyen Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın, artan intihar vakaları üzerine bir merkez kurma aşamasını tamamladıklarını belirtti.

Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, bu üzücü olaylar karşısında konuya uzak kalmadıklarını, neler yapabilirizden hareketle çalışma başlattıklarını duyurdu. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra kendilerinin de konuya eğildiklerini belirten Günaydın, “Şehrimizde son yıllarda intihar vakalarında ciddi artış yaşanmakta. Son 110 günde şehrimizde 20 intihar vakası gerçekleşti. İntihar vakaları her yaş gurubunda görülüyor. Ortalama 5 günde bir kişi intihar ediyor” dedi.

İntihar vakalarını önlemek ve daha duyarlı hale gelinebilmesi açısından Isparta Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde Psikoterapi ve Danışmanlık Merkezi kurduklarını belirten Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, merkezde bir doktor, 1 psikolog, 1 PDR Uzmanı, 2 hemşirenin görev yapacağını anlattı. Günaydın, Isparta’nın yaşanabilir şehirler arasında birincilikler almasına karşın böyle bir konuyla da karşı karşıya kalınmasından dolayı duyduğu üzüntüsünü aktardı. Hizmete girecek olan merkezi zaman içerisinde daha da geliştirmek istediklerine vurgu yapan Günaydın, “Isparta ve çevresiyle intihar vakalarının önüne geçebilmek, önlemek amacıyla hizmet vereceğiz, bu konuda yoğun bir çalışma içerisine giriyoruz. Bugüne kadar yaşanan vakaları inceledik, analizler yaptık, merkezimizle yardımcı olmak istiyoruz. İntihar vakalarının altında yatan nedenleri araştırıyoruz ve buna yönelik belediye olarak da çalışmalar yapacağız. Bu konuda faydalı olmayı umut ediyoruz. Bu çalışmaların gelecek için sağlık, sıhhat ve güzellik getirmesi temennisinde bulunuyorum” şeklinde konuştu.