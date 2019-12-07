KARAGÖZ ORMANDA TİYATRO GÖSTERİSİ

Süleyman Demirel Üniversitesine bağlı Stratejik Düşünce topluluğu Tiyatro kolu ve Halkla ilişkiler bölümü öğrencileri ve Milli eğitim Bakanlığı ve Isparta Belediyesi ile beraber düzenlenen Karagöz Ormanda adlı bir oyun Güzel sanatlar lisesinde sergilendi.Isparta da zihinsel engellilere düzenlenen ilk oyun, engelli haftası olduğu için oldukça ilgi gördü. 250 zihinsel engelli öğrenci oyunu seyretmek için bu projeye katıldı. Tiyatro ekibi başkanı Ebubekir Küçükalkan, tiyatro yönetmeni barış ve tiyatro oyuncuları bugün bizim en güzel günümüzdü engelli kardeşlerimizin yüzünde ki gülümsemeler bize çok farklı hisler yaşattı dedi. 9 Aralık da Süleyman Demirel Üniversitesi Lütfi çakmakcı konferans salonunda 300 öğrenci köy okullarından milli eğitim bakanlığının desteği ile tiyatro gösterisini izlemeye gelecek. Ücretsiz bir tiyatro gösterisi olacaktır. ilk okul çocukları için düzenlenen bu gösteriye ilgi yoğun. 9 Aralık da saat 10 da hepinizi bekleriz