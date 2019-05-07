Isparta'da ilk kez ‘Ramazan Sokağı’ etkinlikleri düzenlendi

Ramazan Ayının vazgeçilmezi, tarih kültür ve sanatın merkezi Damgacı Sokak

Isparta'da ilk kez ‘Ramazan Sokağı’ etkinlikleri düzenlendi
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Ramazan Ayının vazgeçilmezi, tarih
kültür ve sanatın merkezi Damgacı Sokak
 
Isparta Belediyesinin Ramazan Ayı dolayısıyla Ulu Camii Meydanında kurduğu Gönül Sofrası İftar Çadırında ilk gün binlerce vatandaş iftarını hep birlikte açtı. Kurulan Gönül Sofrasında aynı anda ihtiyaç sahibinden, üniversite öğrencisine, şehre gelen misafirine kadar 2 binin üzerinde kişi iftar açmanın mutluluğunu yaşadı. 
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in ev sahipliği yaptığı iftar programının ardından yine belediye tarafından ilk kez Isparta’da oluşturulan ‘Ramazan Sokağı’  etkinlikleri düzenlendi.
Ramazan Ayı boyunca her akşam kültürel ve sanatsal etkinliklerin yer alacağı ve şehrin tarihi sokaklarına yönelik farkındalık oluşturmayı da hedefleyen programlar Damgacı Sokak’ta gerçekleştiriliyor.
Stantların açıldığı, sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerin ramazan ayı boyunca devam edeceği Ramazan Sokağı Programının ilk günkü konukları Atatürk İlkokulu Mehteran Takımı ile Tasavvuf Sanatçısı Özgül Şanlı oldu. Şanlı birbirinden güzel eserlerini etkinlik alanında bulunan vatandaşlar için seslendirdi.
Ramazan Sokağı programı kapsamında Damgacı Sokak’ta gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında stantları dolaşan, esnafla sohbet eden Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, tüm vatandaşların ramazan ayını tebrik etti ve vatandaşları her gün düzenlenecek olan ramazan etkinliklerine ve iftar programına davet etti.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Damgacı Sokak’ta farkındalık oluşturmak istediklerini dile getirdi. Damgacı Sokağın her zaman konuşulduğunu, gündemde olduğunu ve herkesçe bilindiğine dikkat çekerek, “Ancak çoğumuz buraya gelerek bu sokakların havasını teneffüs etmemiştir. Burası şehrimizin tarihi, güzelliği, geçmişi, en özel bölgelerinden birisidir. Maalesef bunların kıymetlerini çok geç anlıyoruz. Damgacı Sokak ve şehrimizdeki diğer noktalarda bulunan tarihi, tescilli yapı sayısı 227 adet. Bu tescilli yapıların tamamını inşallah dönemimiz içerisinde Damgacı Sokak’ta bulunan Demiralay Konağı şekline getirmek için çalışacağız” dedi.
Konu ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bire bir görüştüklerini aktaran Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Sayın bakanımıza buraların projelerini götürdük. İnşallah özel planlama alanı içerisinde buraların tamamını güzel hale getirmek için elimizden geleni yapacağız” görüşlerinde bulundu.  
 
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