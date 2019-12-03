Isparta Gelendost ilçesinde Kaymakamlık tarafindan ilçeyi simgeleyen Miryokefalon Taekwendo festivali havasında turnuva yapıldı.2 gün süren Taekwondo turnuvasına Isparta, Afyon,Antalya, Aydın, Burdur, Denizli,Eskişehir, Kütahya,İstanbul, Sakarya, Konya ve Sinop illerinden toplam 24 klup'ün minikler , Yıldızlar katogorisinde olmak üzere toplam 260 sporcu madalya için yarıştı.Alanlarında dereceye giren 1.2.3.ve 4.'lüklere madalya verirken 1.gelen Taekwondoculara Gelendost kaymakamlığı tarafindan para ödülü ile ödüllerindirildi. Gelendost kaymakamı Mehmet Kılıç tarafindan turnuvaya katılan kulüp Antranörlerine ve turnuva hakemlerine plaket takdim edildi.Taekwondo Isparta il temsilcisi Emin Büyükkurt : Bu müsabakalarda desteklerini esirgemeyen Gelendost kaymakamı sayın Mehmet Kılıç 'a organizyasyonun yapılmasında her türlü destek veren Gençlik ve spor il müdürü Murat Gevrek 'e ayrıca organizyasyonda büyük emeği olan ilçe Antrenörümüz İsmail Kul 'a teşekkur ederim. dedi.Taekwondo turnuvası sonunda ünlü sanatcı Uğur Işılak konseri ile Festival sona erdi.