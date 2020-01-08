Isparta'da ilçe Belediye Başkanı duyurdu

Isparta'da ilçe Belediye Başkanı duyurdu
ISPARTA
G.Tarihi: 08.01.2020 18:29
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Isparta Düğün Salonları
Yenişarbademli Belediyesi Başkanı Özata ''İlçemiz Doğal Afet İle Karsı Karsıya Kalmıştır'' Dedi ve bir duyuru yayınladı.

YENİŞAR BEYEDİYESİ BAŞKANLIĞI BÜLTENİ

İlçemiz Doğal Afet İle Karsı Karsıya Kalmıştır
Azız ve pek muhterem kıymetli vatandaşlarım, ilçemiz de 06.01.2020 tarihinde saat 03:00 da kar yağışı başlamış olup, ilerleyen saatlerde yoğunluğunu artırmıştır Kar kalınlığı ilçe merkezinde yaklaşık 90 cm, Yenişarbademli Vali Çeşmesi 140 cm, Gedikli Yenişarbademli arası 70 cm kar kalınlığına ulaşmıştır,
ilçe merkezinde sabahın ilk saatlennde belediyemiz kendi imkanıyla JCB kepçemiz ile ana yollarımızı açtık. Acil durumlar için 112 Ambulansı hiç sıkıntı yaşamadan hastalarımıza ulaşmıştır. Kara yolları ekibi belediyemizin girişimleri ile Küre Mevkisinde mahsur kalan otobüs ve yolculan kurtarmıştır. Akabinde ilçe merkezine gelerek ana arterleri tekrar açarak genişletmiştir, il Özel idare ekiplende Aksu-Yenişarbademli yolunda çalışmalarını yaparak yolu ulaşıma açmışlardır. Belediyemiz, Özel idare ve Karayolları ekiplen kesintisiz 24 saat boyunca çalışmalarına devam edip, ara yollarıda açmıştır. Şeker komasına giren diyabet hastamız belediye ve 112 ekiplerinin girişimiyle müdehalesi yapılıp Şarkikaraağaç Devlet Hastanesine şevki sağlanmış ve hastanın hayatı kurtarılmış, diyaliz hastamızda rahatça Şarkikaraağaç Devlet Hastanesinin diyaliz bölümüne ulaşımı sağlanmıştır.
Bugün itibariyle Yenişarbademli-Şarkikaraağaç yolu ile Yenişarbademli-Aksu yolu ulaşıma açıktır. Özverili çalışmalarından dolayı Belediye. İl Özel idare ve Karayolları idareci ve personellerine teşekkür ederim. Hepinizi saygı, sevgi ve en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Mehmet ÖZATA
Yenişarbademli Belediye Başkanı

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