UZUN ZAMANDIR MAHKÛM OLDUĞU SONDADAN KURTULDU

Isparta’da yaşayan Ali KILINÇ yıllar önce yaşadığı ağrılar ve rahatsızlıkları nedeniyle sağlık kuruluşlarına başvurmuş, prostat teşhisi konulmuş, kronik rahatsızlıkları nedeniyle anestezi alamayacağı için idrar torbası ile yaşamaya başlamıştı.Kontrolleri için geldiği hastanemizde Üroloji Uzmanımız Op. Dr. Yunus ÜNAL tarafından muayene edilen Ali KILINÇ hastanemizde ilk kez uygulanan Prostat Etanol Enjeksiyonu ile uzun süredir yaşamak zorunda kaldığı idrar torbasından kurtularak sağlığına kavuştu.Yapılan işlemle ilgili bilgi veren Üroloji Uzmanımız Op. Dr. Yunus ÜNAL; “Hastaya lokal anestezi altında endoskopik (kapalı yöntemle) 15 dakika süren iğne ile etanol enjekte edildi. Hasta bir gün hastanede gözlem altında tutulup taburcu edildi.10 gün sonra kontrole çağırıldı ve rahatsızlığının düzeldiğini ve artık sondaya ihtiyacı olmadığı görüldü.Bu yöntem ameliyat olamaz denilen ve yaşı genç ama ameliyat istemeyen hastalarada rahatlıkla yapılabilir.Prostat büyüklüğü işlem öncesi kontrol edilip ona göre karar verilmesi gereklidir.” Diye konuştu.