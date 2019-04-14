SDÜ HABER BÜLTENİ
Üniversitemiz ev sahipliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen “Uluslararası Shakespeare Festivali” başladı. Fen Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümünce hazırlanan festival kapsamında ilk olarak dünya tiyatrolarını ve repertuvar edebiyatını etkileyen William Shakespeare’in aynı adlı eserinden uyarlanan “Hamlet” sanatseverlerle buluştu.
İkinci Shakespeare Festivali SDÜ’de Başladı
Festivalin ikinci gününde ise “İngiliz Dili, Edebiyatı ve Dilbilimi Konferansı” gerçekleştirildi. Düzenlenen konferans öncesinde Akademik Oda Orkestrasınca müzik dinletisi sunuldu. Festival Düzenleme Kurulu adına konuşma yapan Fen Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Şekerci, geçtiğimiz yıl başlatılan “Uluslararası Shakespeare Festivali”nin bu yıl ikincisini gerçekleştiriyor olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.Tiyatronun içinde bulunduğu toplumdan en çok beslenen sanat dalı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Şekerci, “Tiyatro sanatına kucak açan toplumlar gelişir. Tiyatro eleştirmenleri tiyatroyu, toplumun aldığı oksijene benzetmiştir.” diye konuştu. Prof. Dr. Şekerci sözlerini Shakespeare’in “Hayat kısadır, öyleyse hayatınızı sevin. Mutlu olun ve gülümsemeye devam edin. Konuşmadan önce dinleyin, yazmadan önce düşünün. Dua etmeden önce bağışlayın, ölmeden önce yaşayın.” dizeleri ile noktaladı.
Kendi kültürümüzü evrenselleştirmeliyiz
Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, ülkelerin zenginliklerinin kültür ve sanatla ölçüldüğünü vurgulayarak bu değerlerin olmaması halinde gelişmişliğin bir ayağının eksik kalacağının altını çizdi. Türkiye genelinde 65 sahnede hizmet verdiklerini belirten Kurt, “Repertuvar hazırlarken sadece dünya çapında ünlü yazarların oyunlarına değil kendi özümüze değinen eserlere de yer vermeye özen gösteriyoruz. Türk tiyatrosuna büyük önem veriyoruz. Dünyanın çok büyük yazarları var. Shakespeare, Moliere, Çehov bunlara birer örnek. Fakat çocuklarımız hem kendi kültürümüzü öğrenmeli hem de dünyanın eserlerini bilmeli. Bizler sanatçılarımıza sahip çıkmalıyız. Kendi kültürümüzü evreselleştirmeli, kendi özümüze yabancılaşmamalıyız. Hazineler dolusu edebiyatımız var bunu dünyaya taşımaktan çekinmemeliyiz bu bizim en büyük hedefimiz.” dedi.
Kurt’un konuşmasının ardından Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serap Ünal küratörlüğünde “Uluslararası Shakespeare Festivali” kapsamında hazırlanan seramik sergisi açıldı. Etkinlik, Akdeniz Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Mustafa Şahiner ile Prof. Dr. Arda Arıkan, SDÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Betüre Mammadova’nın konuşmaları ile devam etti.
Festival kapsamında bu akşam saat 20.00’de Sahne Altı Tiyatrosunca “Romeo ve Juliet'in Tarifsiz Hikayesi” sahnelenecek. 20 Nisan’a kadar sürecek etkinlik programına ulaşmak için tıklayınız