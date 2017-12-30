Isparta'da 'Huzur Türkiye-9 Uygulaması'

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde yapılan Huzur Türkiye-9 uygulaması kapsamında Isparta’da yürütülen çalışmalarda aranan şahsa rastlanmadı.



Kentteki sabit noktalarda kontrol edilen 471 araç ve sürücüsünden 23'üne ceza uygulandı, 8 araç da trafikten men edildi.



Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Huzur Türkiye - 9' Operasyonu Isparta kent merkezi ve ilçelerde de gerçekleştirildi. Yapılan uygulamada il merkezi ve ilçelerdeki toplam 22 sabit noktada yol kontrol çalışmaları gerçekleştirilirken, kontrol edilen 471 araçtan kusurlu ve eksiklikleri bulunan 23 sürücüye 8 bin 325 TL para cezası tatbik edildiği, 8 aracın da trafikten men edildiği öğrenildi.