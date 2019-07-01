ISPARTA'DA HUBUBAT HASADI BAŞLADI

Isparta İlimizde 887.318 dekar alanda üretimi yapılan ve büyük bir çoğunluğu biçerdöverle hasat edilmekte olan hububatın hasadı için biçerdöverler tarlalara girmeye başladı. Bu kapsamda, Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kontrol ekipleri hububat hasadında dane kaybını en aza indirmek amacıyla çalışmalar yapmaktadır.İl genelinde hububat hasadı yapan biçerdöverler Tarım ve Orman Bakanlığının "Biçerdöverle Ürün Hasadında Kontrol Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Talimatı" doğrultusunda hazırlanan Valilik Makamının 2019/1 no'lu tebliğleri gereği, hasat dönemi boyunca, İl Müdürlüğümüzde görevli 14 ekip ve 44 teknik elemandan oluşan Kontrol Ekipleri ile Biçerdöver kontrolleri yapılacaktır.Biçerdöver hasadında dane kaybına dikkat edilmemesi sonucu büyük kayıplar meydana gelebilmekte ve bu kayıplar nedeniyle Milli Ekonomimiz zarar görmektedir.İlimizde 2019 yılında biçerdöver hasadında müsaade edilebilir kayıp oranı % 3 olarak belirlenmiştir. Bu sebeple söz konusu oranın üzerinde kayıp yaptığı belirlenen ve hazırlanan Uygulama Talimatına uymayan biçerdöver sahipleri ile operatörlerine idari yaptırım uygulanacaktır. Çiftçilerimize yıl boyunca verdikleri emeklerinin karşılığını alacakları, biçerdöver hasadında dane kaybının olmadığı verimli bir yıl olması dileriz.Enver Murat DOLUNAY İl Müdürü V