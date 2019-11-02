ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BÜLTENİ





01.09.2019 – 28.10.2019 tarihleri arasında ilimizde meydana gelen İkametten Hırsızlık, Açıktan Hırsızlık, İletişim Yoluyla Dolandırıcılık gibi mala karşı işlenen suçlarla ilgili olarak Hırsızlık Büro Amirliği Ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde mala karşı işlenen suçların şüphelileri olan 25 şahıs ve 5 Suça Sürüklenen Çocuk yakalanmış, hakkında adli işlem yapılarak adli makamlara sevk edilmiş yapılan çalışmalarda suça konu 22 adet bilezik, 78.030 TL nakit para, 1 adet cep telefonu, 12 adet televizyon, 2 adet bisiklet,1 adet motosiklet, 4 adet oto teyp ele geçirilerek olayların müştekilerine teslim edilmiş olup; konu ile ilgili çalışmalarımız kararlılık ile devam etmektedir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

