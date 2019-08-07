ÖNDER AVM ŞUBELERİNDE İNDİRİMLER DEVAM EDİYOR!

İNDİRİMDE SON 3 GÜN!

20 Temmuz ve 10 Ağustos

son 3 gün!

İŞTE ÖNDER ŞEKERLEME AVM ŞUBE ADRESLERİ

Önder Şekerleme Merkez Adres : Fevzi Paşa İlköğretim Okulu arkası

Önder Şekerleme AVM 2 : Karaağaç Mahallesi 115. Cadde Meydanlık Cami Üstü

Önder Şekerleme AVM 3 : Gazi Kemal Mahallesi 119 cadde no:57

Önder Şekerleme AVM 4: Cuma Pazarı Kavşağı

Önder Şekerleme AVM 5: Batıkent (Gökkubbe üstü)

Kurban Bayramı yaklaşırken birçok aileyapıyor.ÖzellikleÖnder Şekerleme AVM'nintarihleri arasındaki indirimlerini duyan vatandaşlar bu firsatı değerlendirip bayram alışverişlerini yapmak için adeta Önder AVM şublerine akın etti.Önder Şekerleme AVM, 5 şubesiyle bu bayramda da uygun fiyatlı ve kaliteli şeker,kolonyave hazır tatlı reyonlarıyla sizlerle.Buzdalabı için saklama poşetleri ,temizlik ürünleri ve A'dan Z'ye tüm gıda ihtiyaçlarınınızı Önder AVM'den yapın indirim kampanyasını kaçırmayın! Acele edin indirimde