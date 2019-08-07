Kurban Bayramı yaklaşırken birçok aile bayram alışverişi yapıyor.Özellikle gıda alışverişi yapan vatandaşlar AVM'lerdeki fiyatları karşılaştırıp en hesaplı olan ve indirim kamyanyası düzenleyen yerden tercihini yapıyor.
İNDİRİMDE SON 3 GÜN!
Önder Şekerleme AVM'nin 20 Temmuz ve 10 Ağustos tarihleri arasındaki indirimlerini duyan vatandaşlar bu firsatı değerlendirip bayram alışverişlerini yapmak için adeta Önder AVM şublerine akın etti.
Önder Şekerleme AVM, 5 şubesiyle bu bayramda da uygun fiyatlı ve kaliteli şeker,kolonyave hazır tatlı reyonlarıyla sizlerle.
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İŞTE ÖNDER ŞEKERLEME AVM ŞUBE ADRESLERİ
- Önder Şekerleme Merkez Adres : Fevzi Paşa İlköğretim Okulu arkası
- Önder Şekerleme AVM 2 : Karaağaç Mahallesi 115. Cadde Meydanlık Cami Üstü
- Önder Şekerleme AVM 3 : Gazi Kemal Mahallesi 119 cadde no:57
- Önder Şekerleme AVM 4: Cuma Pazarı Kavşağı
- Önder Şekerleme AVM 5: Batıkent (Gökkubbe üstü)