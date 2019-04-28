Ramazan paketleri uygun fiyat ve indirim fırsatlarıyla Önder AVM şubelerinde
Isparta'da her sene olduğu gibi bu senede Ramazan kolileri Önder Şekerleme AVM şublerinde hazırlanmaktadır.
Her bütçeye göre hazırlanan Ramazan yardım kolileriyle Ramazan aynın bereketi paylaşılıyor.
İŞTE ÖNDER ŞEKERLEME AVM ŞUBE ADRESLERİ
- Önder Şekerleme Merkez Adres : Fevzi Paşa İlköğretim Okulu arkası
- Önder Şekerleme AVM 2 : Karaağaç Mahallesi 115. Cadde Meydanlık Cami Üstü
- Önder Şekerleme AVM 3 : Gazi Kemal Mahallesi 119 cadde no:57
- Önder Şekerleme AVM 4: Cuma Pazarı Kavşağı
- Önder Şekerleme AVM 5: Batıkent (Gökkubbe üstü)