ÖNDER AVM ŞUBELERİNDE RAMAZAN YARDIM PAKETİ BAŞLADI

İŞTE ÖNDER ŞEKERLEME AVM ŞUBE ADRESLERİ

Önder Şekerleme Merkez Adres : Fevzi Paşa İlköğretim Okulu arkası

Önder Şekerleme AVM 2 : Karaağaç Mahallesi 115. Cadde Meydanlık Cami Üstü

Önder Şekerleme AVM 3 : Gazi Kemal Mahallesi 119 cadde no:57

Önder Şekerleme AVM 4: Cuma Pazarı Kavşağı

Önder Şekerleme AVM 5: Batıkent (Gökkubbe üstü)

Ramazan paketleri uygun fiyat ve indirim fırsatlarıyla Önder AVM şubelerindeIsparta'da her sene olduğu gibi bu senede Ramazan kolileri Önder Şekerleme AVM şublerinde hazırlanmaktadır.Her bütçeye göre hazırlanan Ramazan yardım kolileriyle Ramazan aynın bereketi paylaşılıyor.