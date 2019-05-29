Isparta Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca tarihi Damgacı Sokak’ta kurulan, Ramazan Sokağının dün akşamki bölümünde Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu’nun halk oyunları ekipleri gösterileri ile müzik dinletisi yer aldı.Tarihi Damgacı Sokak’ta kurulan alanda iftar sonrasında başlayan ve akşam geç saatlere kadar devam eden program kapsamında Halk Eğitim Merkezi ve A.S.O’nun gösterileri yer aldı. Gece Teke yöresine ait halk oyunları gösterileri ile başlarken, bunu Zeybek ve Kafkas ekibinin gösterileri takip etti. Karadeniz yöresi halk oyunları gösterilerinin de yer aldığı program müzik dinletisi ile son buldu. Program büyük beğeni topladı.