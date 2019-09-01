Isparta’da polis ekipleri drone destekli trafik uygulaması yaptı.



Isparta'da havadan trafik denetimi

- Kırmızı ışık ihlali yapan 3 sürücüye idari para cezası uygulandı

Isparta’da polis ekipleri drone destekli trafik uygulaması yaptı.



İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi'ne bağlı ekipler, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamaya yönelik drone destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.



İstanbul Caddesi'ndeki Mensucat Kavşağı'nda kırmızı ışık ihlali yapan ve drone tarafından tespit edilen sürücülere, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Kavşağı'nda bekleyen ekipler idari para cezası uyguladı.



Kentte drone ile yapılan trafik denetimlerinin düzenli periyotlarda devam edeceği bildirildi.



















ISPARTA (AA) -