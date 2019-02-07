BİRİMİMİZ HASTALARIMIZA YERİNDE HİZMET VERMEKTEDİR

MHRS (Merkezi Hekim Randevu Sistemi) Birimimiz hafta içi her gün sabah: 09:00-12:00/ öğleden sonra: 13:30-16:00 saatleri arasında Z1 kat turuncu alanda hizmet vermektedir.Poliklinik muayenesi olup, hekiminden veya başka hekimimizden ileri tarihte randevu almak isteyen hastalarımıza randevularını tarih-saatiyle alarak kolaylık sağlamaktadır. MHRS Birimimiz Sağlık Bakanlığı Alo 182 Randevu Sistemi ile koordineli çalışmaktadır.MHRS Birimimiz polikliniklerde muayeneye gelen hastalarımıza bilgilendirme broşürleri de dağıtarak çalışmalar hakkında bilgiler vermeye devam ediyor.Hastanemizde muayeneye gelipte ileri tarihe muayene randevusu almak isteyen hastalarımız randevularını almak için Z1 Kat turuncu alanda hizmet veren MHRS Birimimizi ziyaret edebilirler.Isparta Şehir Hastanesi