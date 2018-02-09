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ISPARTA'DA HALI KAMPANYASI STOKLAR SINIRLI

ISPARTA'DA HALI KAMPANYASI STOKLAR SINIRLI
ISPARTA 0
böcüzade
ISPARTA'DA BU HALI KAMPANYASINI KAÇIRMAYIN!

Bahariye,Karmenve Samur marka halırarının Akdeniz Bölgesi toptan dağıtımını yapan Ayanoğlu Halı,Antalyadepolarındaki 2018 katalog dışı halı stoklarını bitiriyor.

1 HALI ALANA 1 HALI BEDAVA

Ayanoğlu Halı'dan 1 halı alana aynı değerde bir halı bedava kampanyası Isparta Ayaoğlu Halı şubelerinde başladı.

Halılar akrilik dokuma ve üstü kalite olup iki yıl fabrika garantisi altındadır.

Ayrıca kesinlikle arızalı yada defolu değildir.

STOKLAR SINIRLI ACELE EDİN!

Kampanya kapsamındaki halı stokları sınırlıdır.

Ayanoğlu Halı mağazalar zinciri 1962'den beri kalitenin ve güvenin adı...

AYANOĞLU HALICILIK ŞUBELERİ

Mağaza 1 :  Halı sarayı zemin kat Tel :0 246 218 45 39
Mağaza 2 :  Toptancılar sitesi IYAŞ yanı Tel : 0246 228 46 22
Mağaza 3 :  Toptancılar sitesi itfaiye karşısı Tel : 0246 228 46 02

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