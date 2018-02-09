Bahariye,Karmenve Samur marka halırarının Akdeniz Bölgesi toptan dağıtımını yapan Ayanoğlu Halı,Antalyadepolarındaki 2018 katalog dışı halı stoklarını bitiriyor.Ayanoğlu Halı'dan 1 halı alana aynı değerde bir halı bedava kampanyası Isparta Ayaoğlu Halı şubelerinde başladı.Halılar akrilik dokuma ve üstü kalite olup iki yıl fabrika garantisi altındadır.Ayrıca kesinlikle arızalı yada defolu değildir.Kampanya kapsamındaki halı stokları sınırlıdır.Ayanoğlu Halı mağazalar zinciri 1962'den beri kalitenin ve güvenin adı...Halı sarayı zemin kat Tel :0 246 218 45 39: Toptancılar sitesi IYAŞ yanı Tel : 0246 228 46 22Toptancılar sitesi itfaiye karşısı Tel : 0246 228 46 02