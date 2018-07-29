ISPARTA'DA HALI İPLİĞİ FABRİKASINDA KAZA: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

Yalvaç’ta faaliyet gösteren halı İpliği Fabrikası’nda bugün meydana gelen iş kazasında bir işçi yaşamını yitirirken 2 kişinin yaralandığı öğrenildi.



Fabrikada buhar kazanında patlama olduğu öne sürülen kaza sonucu üç kişi yaralandı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan aslen Yarıkkayalı olduğu öğrenilen Halil Akpınar (24)’ın tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği öğrenildi. Hastaneye kaldırılan işçi Yakup Kalkan’ın durumunun iyi olduğu ve Yalvaç Devlet Hastanesi’nde tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, fabrika sahiplerinden Mehmet Üçkardeş’in Isparta’ya sevk edildiği, durumunun ciddiyetini sürdürdüğü kaydedildi.



Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



