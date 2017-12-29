ISPARTA'DA GÜZEL BİR ESER İŞTE DAVRAZ UYGULAMA OTELİ

Kış Sporları’nın Kalbinde Bir SDÜ Eseri: Davraz Uygulama Oteli

Toros Dağları'nın zirvesinde kurulu 2 bin 637 rakımlı Davraz Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi'ndeki SDÜ Davraz Uygulama Oteli sezonu açtı. 26 twin, 10 triple, 6 suit olmak üzere 42 oda kapasitesi bulunan otelde göl manzarasında kayak keyfi sunuluyor. Otel aynı zamanda ulusal ve uluslararası kongre, seminer, sempozyum, şirket- bayii toplantıları için altyapıya sahip.

Odaların 21'i kayak pisti manzaralı olan SDÜ Davraz Uygulama Oteli, kış sporlarının yanı sıra kongre turizmi için de altyapı imkânına sahip. SDÜ Uygulama Oteli'nde kahvaltı ve akşam yemeği açık büfe olarak sunuluyor. Öğle yemeklerinde ise müşteriler alakart olarak faydalanabiliyor.

Isparta'nın yükselen değeri: Davraz

Toros Dağları'nın zirvesinde kurulu Davraz, 6 Ekim 2016 tarihinde ''Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi'' ilan edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kararı, Resmî Gazete’nin 6 Ekim 2016 tarih ve 29849 sayılı baskısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Davraz Dağı Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi'nde Kuzey ve Alp Disiplini'nde kayak yapılabiliyor. Davraz, Tur Kayağı ve Snowboard için de uygun. Kar kalitesi yüksek ve doğal dokusu yumuşak olan Davraz, kayakçılara tehlikesiz rotalar sunuyor. Profesyonel kayakçılar için ise 8 - 10 km.'ye ulaşan parkurlar mevcut.

Davraz Dağı Kültür- Turizm- Koruma ve Gelişim Bölgesi'nde kayak sporunun yanı sıra dağcılık, kaya tırmanışı, yamaç paraşütü, dağ bisikleti, doğa yürüyüşü, jeep safari, kamp, off- road, fotoğraf safari, kuş gözlemciliği, endemik bitki fotoğrafçılığı yapılabiliyor. Davraz Kayak Merkezi'nde mekanik sistem ile 2 bin 150 rakıma kadar ulaşmak mümkün. Davraz'da kayak, 1.650- 2.150 rakım arasında gerçekleştiriliyor ve 13 pist bulunuyor. Ancak biri tehlikeli olduğu için kayak sporuna açılmıyor. Diğer 12 pistin total uzunluğu 23 bin 500 metre.

Davraz, aynı zamanda ''Türkiye'nin Önemli 122 Bitki Alanı'' içerisinde yer alıyor. Davraz'da Uluslararası Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) de önemli çalışmalar yürütüyor. Davraz, yatırımlar sayesinde Isparta'ya yeni idealler ve rotalar da açıyor. Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü yeni kuşaklara eğitim veriyor. Uluslararası olimpiyatlar için sporcu yetiştirmeye çalışıyor. Şuan Isparta'da Kayak Sporu Lisansı alan 600 öğrenci bulunuyor. Davraz, Merkez İlçe'ye 26; Süleyman Demirel Havalimanı'na 58; Eğirdir'e 23; Antalya Uluslararası Havalimanı'na 125 km. mesafede. Davraz Dağı Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi, 24 saat internet üzerinden izlenebiliyor: http://www.davrazkayakmerkezi.org/Kameralar.aspx

İletişim Kanalları:

SDÜ Davraz Uygulama ve Araştırma Oteli

Davraz Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi

Kulovası Mevkii

Çobanisa Köyü/ Merkez İlçe- Isparta

Telefon:

0 (246) 267 20 44

0 (246) 311 64 17

Belgegeçer:

0 (246) 267 20 43

Ağ:

http://www.davrazotel.sdu.edu.tr

Elektronik Posta:

davrazotel@sdu.edu.tr