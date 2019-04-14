İnternetin Bilinçli ve Güvenli Kullanımı” projesi kapsamında Valilik önüne getirilen Güvenli İnternet Tırı’na öğrencilerin yanı sıra vatandaşlarda yoğun ilgi gösterdi.Isparta Valiliği öncülüğünde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) çocukların, gençlerin ve ebeveynlerin bilgi teknolojileri ve interneti bilinçli, güvenli ve etkin kullanımına yönelik yürüttüğü “İnternetin Bilinçli ve Güvenli Kullanımı” projesi kapsamında Valilik önüne Güvenli İnternet Tırı ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.Güvenli İnternet Tırı 14 Nisan’a kadar öğrencilerin ve vatandaşlarımızın ziyaretine açık tutulacaktır.