Isparta 2. Ulusal Gül Fuarı Başladı

Güle dair her şeyin yer aldığı Isparta 2.Ulusal Gül, Kozmetik Ürünleri Fuarı ve 5. Dünya Güzel Koku Günü etkinlikleri kortej yürüyüşü ile başladı. Isparta Belediyesi önünde başlayan kortej yürüyüşüne Vali Ömer Seymenoğlu ve eşi, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler, vatandaşlar ve yurt içi ile yurt dışından gelen misafirler katıldı.Mehter marşı öncülüğünde devam eden kortej yürüyüşünde katılımcıların üzerine kilolarca gül yaprağı atıldı, litrelerce gül suyu sıkıldı. Yürüyüşte geleneksel kıyafetli atlılar da vatandaşların üzerlerine gül yaprakları attılar. Isparta Valiliği önüne kadar devam eden yürüyüşte festival çelengi Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen tarafından Atatürk anıtına sunuldu.Halk oyunları ekipleri birbirinden güzel gösteriler sunarken, minik öğrencilerin yapmış olduğu gösteriler ise katılımcılardan büyük alkış aldı. Isparta Valiliği önündeki etkinlikler Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tekvando takımı sporcularının yapmış olduğu birbirinden güzel gösteriler ile sona erdi.2. Ulusal Gül, Kozmetik Ürünleri ve 5. Dünya Güzel Koku Festivali açılış kurdelesi ise; Gökkubbe Fuar Merkezinde Vali Ömer Seymenoğlu, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve diğer misafirlereler tarafından kesildi. Vali Ömer Seymenoğlu ve beraberindeki heyet fuara katılım gösteren tüm firmaların stantlarını tek tek ziyaret ederek sektör temsileri ile sohbet ettiler.2. Ulusal Gül, Kozmetik Ürünleri ve 5. Dünya Güzel Koku Festivali’nin en dikkat çeken kısmı ise Ömer Türkmenoğlu’nun Isparta türkülerini senfoni orkestrası eşliğinde seslendirmesi ve Koku Uzmanı Bihter Türkan Ergül’ün koku atölyesi oldu. Vali Seymenoğlu ve eşi müzik dinletisini alanda bulunan Ispartalılar ile birlikte dinledi.Renkli görüntüler eşliğinde çeşitli konser ve etkinliklerle devam eden festivalin ilk günü havai fişek gösterisi ile sona erdi.