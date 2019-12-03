Gül Şehri Masalları

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Yıllardır sözlü kültür aracılığıyla dilden dile aktarılan fakat günümüz teknolojisinde unutulmaya başlayan masal konusunu yeniden gündeme getirmek, okul öncesine yönelik yeni ve özgün metinler yazılmasını teşvik etmek amacıyla düzenlenen “Gül Şehri Masalları” yarışmasının ödül töreni yapıldı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nde yapılan törene Vali Ömer Seymenoğlu başta olmak üzere yarışmada dereceye giren yazarların yanı sıra öğrenciler katıldı.Ödül töreninde yaptığı konuşmada geçmişten bugüne, bugünden de geleceğe aktarabileceğimiz en değerli emanetlerin birinin de masallar olduğunu söyleyen Vali Seymenoğlu, “ Yarışmaya katılan tüm eserleri değerli buluyorum ve masallarımızı basılı eser haline getirip arşivleyeceğimizi belirtmek istiyorum. Tüm yazarlarımızı tebrik ediyorum, Isparta’ya katkı sunmuş oldunuz. Günümüz şartlarında maalesef kalem ve kâğıttan biraz uzak duruyoruz ama 141 masalın yarışmaya katılması bizi çok sevindirdi inşallah önümüzdeki yıllarda bu sayı daha da artar. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyor başarılarınızın devamını diliyorum.” dedi.“Gül Şehri Masal Yarışması”na Türkiye’nin dört bir yanından toplam 141 adet masal katılırken bunlardan 5 masal ödüllendirildi.Dereceye giren masallar şöyle, 1. “Mutluluk Dolabı” isimli masalıyla Tokat’tan katılan Murat Tapar, 2. “Karıncanın Kararı” ve” Sütün Renkleri” masallarıyla İstanbul’dan katılan Gülnar Kandeyer, 3. “Gül Çocuk” isimli masalıyla Karaman’dan katılan Adnan Can olurken, “Üç Şehzade” isimli masalıyla yarışmaya İstanbul’dan katılan Mehtap İnan, Gül Kokulu Masal Mansiyon ödülünü, “Palyaçonun Kırmızı Burnu” isimli masalıyla Bursa’dan Şerife Güze ise Lavanta Kokulu Masal Özendirme ödülünü aldı.1’inci olan masalın okunmasının ardından, Gülnar Kandeyer, Adnan Can ve Mehtap İnan’a ödülleri Vali Seymenoğlu tarafından verildi.Dereceye giren masallara Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüinternet adresinden ulaşılabilir.