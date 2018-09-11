KATILMA ŞARTLARI

İl Müdürlüğümüz ileişbirliğinde, kişilerin kendi işlerini kurmaya yardımcı olmak amacıyla3 grup (25x3=75 kişi)eğitimi düzenlenecektir.Eğitime katılmak isteyen kişilerin aşağıda belirtilen tarihlerde E-Devlet sistemi üzerinden KOSGEB’e başvuru yapmaları gerekmekte olup, aksi durumda başvuruları geçersiz olacaktır. Kurs için son başvuru tarihinden önce İl Müdürlüğümüze gelerek veya www.iskur.gov.tr internet adresinden iş arayan kaydı yaptırmaları ve mülakat için belirtilen yer, tarih ve saatte hazır olmaları gerekmektedir.Eğitim Yeri : Isparta Ekonomi Kampüsü Süleyman Demirel Bulvarı 102 Cad. No: 185 – ISPARTA(1) Girişimcilik eğitim programına katılmak için;a- Kuruma kayıtlı olmak,b- 18 yaşını tamamlamış olmak,c- Aynı modülü daha önce tamamlamamış olmak,şartları aranır.(2) Programdan yararlanacakların iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanması gereklidir.(3) Programdan yararlanacaklar, yapılacak değerlendirme sonuçlarına göre programa katılabilirler.(4) İşsizlik ödeneği alan kişiler de katılımcı olabilirler.Kamuoyuna önemle duyurur.