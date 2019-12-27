Isparta'da Gezen Tavuk Hayali Gerçek Oldu

Isparta'da destek almaya hak kazandılar...gezen tavuk yumurta çiftliği kurdular...

Isparta'da Gezen Tavuk Hayali Gerçek Oldu
ISPARTA
G.Tarihi: 27.12.2019 10:36
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Isparta Düğün Salonları
Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Basın Bülteni

Büyükşehirden Beyköy'e Uzanan Gezen Tavuk Hayali
Tarım ve Orman Bakanlığının uygulamış olduğu çeşitli projeler insanımızın hayatını değiştirmeye devam ediyor.
Uygulanan bu projelerin en önemlilerinden olan Genç Çiftçi Projesinden Isparta'da 2018 yılında Arıcılık 16, Büyükbaş (Sığır) 95, Yem Bitkisi (Çok Yıllık) 3, Kanatlı 7, Küçükbaş (Koyun) 30, Mantarcılık 20, Örtüaltı 10, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 2, Büyükbaş (Manda) 3 üretici olmak üzere toplam 183 kişi yararlanmış ve 5.490.000,00 TL destekleme ödemesi yapılmıştır.
Isparta'mızın doğa güzellikleri içerisinde yer alan Şarkikaraağaç İlçemizin Beyköy Köyüne İstanbul ve Ankara'dan gelip buraya yerleşen, bundan sonra neler yapabiliriz diye kafa kafaya verip düşünen, bu konuda köylerinde yaşayan gençlerle beraber değişik alternatifler üzerinde değerlendirmeler yapan üreticilerimiz Yunus Şahin ve Mevlüt Daldal.
Bu iki genç çiftçimiz Tarım ve Orman Bakanlığının başlatmış olduğu Genç Çiftçi Projesini duyar ve internetten araştırırlar. Araştırmalarının sonunda Kanatlı (Gezen Tavuk) projesini yapmaya karar veren iki kafadar İlçe Müdürlüğünün yolunu tutarlar.
İlçe Müdürlüğünde gerekli görüşmeleri yaptıktan ve bilgileri aldıktan sonra başvuru için gerekli olan belgeleri hazırlayıp Şubat 2018 tarihinde kuruma müracaat ederler ve sonuçları beklemeye başlarlar.
Haziran 2018'de sonuçların açıklanması ile iki arkadaş da hedeflerine ulaşmış Genç Çiftçi Destekleme Projesinden Kanatlı (Gezen Tavuk) çiftliği kurmak için 30.000 TL destek almaya hak kazanmışlardır.
Bu aşamalardan sonra hızlı bir şekilde işlere koyulan iki arkadaş ayrı ayrı iki tane çiftlik için kısa sürede inşaat aşamasını bitirirler ve 2018 yılının ekim ayı gibi tavukları kurdukları çiftliğe getirirler.
Çiftlik hazır hale gelince 16-18 haftalık olan 500 adet yarka (tavuğun yumurtalamadan önceki son hali) tavuklarını alıp üretime başlayan genç çiftçilerimiz 20. haftada ilk yumurtalarını almaya başlarlar.

Yumurtaların doğal olması için özen gösteren üreticilerimiz yem olarak organik gezen tavuk yemi kullanıp, aynı zamanda da arazide sürekli gezdirerek yeşil ot yemesini sağlamaktadırlar.
Bir tavuğun günde bir defa yumurtladığını dile getiren gençlerimiz üretimden oldukça memnun olduklarını, elde ettikleri yumurtaların büyük bölümünün paketleme tesislerine verip o şekilde piyasa sürüldüğünü ve az bir kısmının ise perakende olarak pazarlandığını söylüyorlar.
Sağlıklı bir tavuğun ortalama 20 ile 95 haftalar arasında en verimli dönemi olduğunu anlatan üreticilerimiz 96. haftadan sonra verimden düşmeye başlayan tavukları elden çıkardıklarını ve bunları da Tarım ve Orman Bakanlığınca ruhsatlandırılan tesislerde kesime vererek değerlendirdiklerini ifade ediyorlar.

İlk yılın muhasebesini yapan üreticilerimiz büyükşehirlerden gelip köyde üretmenin tadını aldıklarını ve bu tür düşüncesi olan herkese tavsiye ettiklerini dile getiriyorlar.

 
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