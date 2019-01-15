GETAT(Geleneksel Tamamlayıcı Tıp) POLİKLİNİĞİMİZ HİZMETE GİRDİ

Hastanemiz, Sağlık Bakanlığı tarafından verilen Akupunktur, Kupa Terapisi-Hacamat Hizmetlerinin verileceği GETAT Merkezi yetkisini alarak, bu alanda hizmete başladı.

Hastanemiz , Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları(GETAT) kapsamında akupunktur, kupa terapisi-hacamat hizmetlerinin verilebilmesi amacıyla GETAT Polikliniği için Sağlık Bakanlığı’na başvurmuştu. Tüm gerekli işlemleri tamamlayan hastanemize GETAT Polikliniği açılması için Sağlık Bakanlığı tarafından yetki verildi. Açılan poliklinikte bakanlık tarafından verilen eğitimlere katılan ve sertifikalandırılan ; Anestezi Uzmanımız Mehmet KORKUT, Fizik Tedavi Uzmanımız Gökçen USLU AY, Obezite Merkezi Sorumlu Hekimimiz İzzet DEMİRBAŞ, Başhekim Yardımcımız Orçun DEMİRSÖKEN Akupunktur, Kupa Terapisi-Hacamat hizmetlerini yürütmeye başladı.

GETAT polikliniğimiz hakkında bilgi veren Obezite Sorumlu Hekimimiz İzzet DEMİRBAŞ, Sağlık Bakanlığı’nın bu konuda hekimlere eğitim ve sertifika verdiğini belirterek, “Vatandaşlarımızın akupunktur ve hacamat konusunda işin ehli ve bakanlığın yetkilendirdiği doktorları tercih etmelerini öneriyoruz. Hastanemiz artık bu hizmeti veriyor” dedi.

DEMİRBAŞ: BAKANLIĞIMIZ HASTANEMİZE YETKİYİ VERDİ

GETAT Polikliniği hakkında bilgi veren Doktor İzzet DEMİRBAŞ, bakanlığın geleneksel ve tamamlatıcı tıp uygulamalarını işin ehli hekimler tarafından yapılmasını istediğini ifade ederek, “Hastanemizde benimle birlikte 3 hekim arkadaşımız daha bu eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını aldılar. Hastane olarak, bakanlığımıza ünite kurulma noktasında müracaat ettik ve yetki belgesi istedik. Sağlık Bakanlığı da Isparta Şehir Hastanesi geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını yapabilir diyerek ünite yetkisini bize verdi. Bugün(dün)itibariyle hizmete başlamış olduk” dedi.

BİRÇOK YERDE İŞİN EHLİ OLMAYAN, ESKİ YÖNTEMLERLE YAPILIYOR

Poliklinikte ilk etapta akupunktur ve hacamat uygulaması yapacaklarını ifade eden Dr. DEMİRBAŞ, “Akupunktur ve kupa terapisi 5 bin yıllık geçmişi olan ve halkımız tarafından bilinen fakat birçok yerde işin ehli olmayan, eski yöntemlerle yapılan bir uygulama. Halkımızın bunu yaptırılabilecek işin ehli hekimlere ulaşmada sıkıntı var. Bu noktada Isparta Şehir Hastanesi’nde polikliniğimizi açtık. Akupunktur ve Kupa Terapisi-Hacamat hizmeti vereceğiz. Fitoterapi dediğimiz bitkisel ilaçla tedavi, sülükle tedavi, hipnoz, ozon tedavileri de yapmayı planlıyoruz” diye konuştu.

TAMAMLAYICI VE BÜTÜNLEYİCİ OLARAK GÖRMEK GEREKİR

Akupunkturun batı tıbbına bir alternatif olarak değil destekleyici ve tamamlayıcı olarak görülmesi gerektiğinin altını çizen Dr. DEMİRBAŞ, sözlerini şöyle sürdürdü: “Batı tıbbı dediğimiz günümüz tedavi planlamasında ilaçlar büyük etken rol oynuyor. İlaçların gerektiği zaman kullanılması gerekiyor. Faydaları olduğu gibi yan etkileri de olmaktadır. Fakat akupunktur daha bütünsel ve daha sağlıkçı bir yaklaşımla, herhangi bir yan etkisi olmadan batı tıbbına destek amaçlı planlanmıştır. Tamamlayıcı ve bütünleyici olarak görmek gerekir. Isparta Şehir Hastanesi’nde bunu uygulamaya çalışacağız.

BİRÇOK HASTALIĞA FAYDALI BİR UYGULAMA

Vatandaşlarımızın gelip, böyle bir rahatsızlığım var bana fayda sağlar mı diye sormalarını istiyoruz. Uygulamanın tüm kas eklem ağrıları, gerilim tipi baş ağrıları, obezite, kilo verme ve sigara bırakmada çok faydaları var. Ayrıca şeker, tansiyon ve diğer metabolik hastalıklarda ilacı bıraktırma, hastalık tedavi etme gibi bir iddiamız yok ama hastalığın daha düzenli gitmesini sağlıyoruz. Şeker hastası ise şeker ilacının daha etkin çalışır, şekerin daha düzgün olmasını sağlatabiliyoruz. Birçok cilt hastalığında da faydası var. Vatandaşlarımızdan hangi hastalıklarda fayda görebileceklerini sormalarını istiyoruz.

EHLİ KİŞİLER TARAFINDAN UYGULANMAZSA HASTALIKLAR BULAŞABİLİR

Kupa terapisi(hacamat) işlemi cilt bütünlüğünü bozan, kanatan bir işlemdir. Cilt bizi enfeksiyon ve dış etkenlerden koruyan bir bütündür. Bu bütünlüğü bozduğumuzda vücut enfeksiyon ve dışarıdan gelebilecek olan bakteri yüküne açık hale geliyor. Dolayısıyla antisepsinin çok iyi yapılması lazım. İşlem bittikten sonra yara bakımının çok iyi ve ehli kişiler tarafından yapılması gerekir. Dışarıdaki kişiler bunların hepsinden bihaber. Tamamen tek kullanımlık olmayan cam bardakları kullanarak yapıyorlar. Cam bardakları nasıl sterilize ettikleri bilinmiyor, başka hastalara aynı ürünü kullanabiliyorlar. Örneğin hepatit b hastasına bu işlem yapıldıktan sonra sağlıklı bir hastaya yaptıklarında hastalığı bulaştırmış olabilirler. HIV virüsü gibi hastalıklar taşınabilir hastalıklar. Bu yüzden ehli kişiler tarafından uygulanmazsa hastalıklar bulaşabilir. Hastane ortamında il sağlıklı müdürlüğü tarafından denetlenen, bakanlıkça yetkilendirilmiş hekim ve klinikler tarafından yapılması uygun olacaktır.”

ALTERNATİF TIP SGK ÖDEMESİ KAPSAMINDA DEĞİL

Dr. İzzet DEMİRBAŞ, alternatif tıp uygulamalarının SGK ödeme kapsamında olmadığını belirterek, hastaların seans bazında ücretlendirileceğini ve ücretlerin hastane tarafından tahsil edileceğini söyledi. Dr. Demirbaş, “Ücretler tüm vatandaşlara hitap edebilecek şekilde çok uygun olacak” dedi.

USLUSOY: YETERSİZ KALAN HASTALIKLARDA TAMAMLAYICI TIP DEVREYE GİRMEKTEDİR

Fizik Tedavi Doktoru Gökçen AY USLUSOY da alternatif tıbbın birçok hastalıkta başarıyla uygulandığını dile getirerek, “Fizik tedavi kas iskelet sisteminin her türlü hastalığına bakan bir uzmanlık alanı. Fizik tedaviye giren hastalıklarımız kronik hastalıklardır. Hastalar uzun yıllar şikayetlerini yaşarlar ve günlük yaşamları olumsuz şekilde etkilenir. Biz medikal, modern tıpla hastalarımıza iyi hizmet veriyoruz ama bazı durumlarda bunlar yetersiz kalıyor. Yetersiz kalan hastalıklarda tamamlayıcı tıp devreye girmektedir. Tamamlayıcı tıpla birçok başarılı sonuçlar elde etmekteyiz. Kas iskelet sisteminde ağrısı hissedilen bir hastalığımız vardı, bu hastalıkta çok başarılı sonuçlar elde edildi. Genel felç tablolarını etkileyen, her türlü dejenere eklem hastalıklarında, osteoporozlarda tamamlayıcı tıp alanında başarılar elde etmekteyiz” şeklinde konuştu.

GETAT Polikliniğimiz haftaiçi her gün 08:00-16:00 saatleri arasında hizmet verecektir. Muayene olmak isteyenlerin D Blok Z1 kat Kadın Doğum Servisi girişinde bulunan GETAT Polikliniğini ziyaret etmeleri yeterli olacaktır.