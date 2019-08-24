Isparta Belediyesi sosyal sorumluluk projeleriyle farkındalık oluşturmaya devam ediyor. Belediye son olarak ‘Daha Temiz Bir Çevre, Daha Yaşanabilir Bir Şehir’ sloganıyla çevreye olan duyarlılığa dikkat çekmek amacıyla kentte bulunan billboardlara ‘Bu Çöpler Bir Saatte Bu Caddeden Toplandı’ şeklinde afiş astı. Afişin hemen alt bölümünde filelerin içerisindeki plastik, cam, teneke ve karton kutular başta olmak üzere çeşitli ambalaj atıkları dikkat çekti.Isparta Belediyesi tarafından çevreye karşı duyarlı olunması, billboardın bulunduğu caddede bir saatte temizlik yapılmaması halinde caddede birikecek çöp miktarına dikkat çekilmesi amacıyla hazırlanan proje vatandaşlar tarafından ilgi ile takip edilirken, bu farkındalık ile çevrenin temiz tutulması ve atıkların çöplere bırakılması vurgulandı.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda uygulanan projeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu, belediyenin en önemli görevlerinden birisinin şehirde yaşayan vatandaşların temiz, sağlıklı bir ortamda hayat sürdürebilmelerini sağlamak olduğunu söyledi. Büyükçulcu, “Temizlik İşleri Müdürlüğümüz halkımızın daha sağlıklı, temiz, hijyenik bir ortamda hayat sürebilmeleri amacıyla 7/24 çalışıyor. Bu süreç içerisinde istemediğimiz bazı olaylarla karşı karşıya kalıyoruz” dedi. Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli personelin şehrin temizliği için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini dile getiren Başkan Yardımcısı Büyükçulcu, gelişi güzel ortama atılan atıkların ise istenmeyen görüntüleri de beraberinde getirdiğini ifade etti. Billboardlara bundan dolayı bir farkındalık oluşturmak amacıyla bazı belediyelerinde yaptığı gibi ‘Bu Çöpler Bir Saatte Bu Caddeden Toplandı’ şeklinde afiş astıklarını ve gelişi güzel bırakılan atıklara dikkat çektiklerini belirten Büyükçulcu, “Bu çöpleri toplamanın, temizlik yapmanın görevimiz olduğunu biliyoruz ancak vatandaşlarımızdan şunu istiyoruz. Önemli olan etrafa atılan çöplerin toplanması değil, etrafa atılmamasıdır. Burada bu çöplerin temizlenmesi, toplanması için sarf ettiğimiz kamu kaynaklarını minimize edebilmek. Vatandaşlarımıza daha konforlu bir şehir sağlamak. Farkındalık oluşturabilmek amacıyla Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen’in talimatları ile böyle bir uygulama yaptık. Çevreyi kirletmeme adına sosyal bir mesaj verme amacıyla böyle bir uygulama yaptık. Çevreye attığımız her yabancı madde aslında bir çöp değil, bir geri dönüşüm, atık malzemesi olabilir. Bunların ekonomik olarak hayatımıza geri dönmesi sağlanabilir. Hükümetimiz sıfır atık konusunda bir çalışma yürütüyor, Isparta Belediyesi olarak bizde sıfır atık projesi kapsamında bu projeye ortak olmak, farkındalık oluşturabilmek adına Sayın Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen’in direktifleri doğrultusunda böyle bir uygulama yaptık. Umuyoruz bir farkındalık oluşturabiliriz, 7’den 77’ye herkese sosyal bir mesaj vermiş oluruz” şeklinde konuştu.