İlimizdeki Beden Eğitimi Öğretmenleri Spor Tesislerimizi Gezdi

“Isparta’nın gençlerinin SDÜ Spor Tesislerinden Yararlanması Önemli Fayda Sağlayacak”

“Üniversite Olarak İyi Sporcuların Yetişmesini Hedefliyoruz”

Süleyman Demirel Üniversitesi, üniversite- kent bütünleşmesini sağlamak amacıyla başlattığı proje ile şehriyle bütünleşmeye devam ediyor. Bu kapsamda bu hafta ilimizde bulunan ilköğretim ve liselerdeki beden eğitimi öğretmenleri üniversitemize konuk oldu.Program ile beden eğitimi öğretmenleri, Doğu ve Batı Yerleşkelerimiz içerisinde yer alan 29 Ekim Olimpik Yüzme Havuzu, Atatürk Spor Salonu, tenis kortları, 2500 Kişi Seyirci Kapasiteli Spor Salonu, Sportif Performans Laboratuvarı, Fitness Salonları, Güreş Salonu, Halter Salonu, Step-Aerobik Salonu, Futbol, Basketbol, Voleybol, Hentbol, Squash, Badminton Sahası, Masa Tenisi Salonu, Yatay ve Dikey Tırmanma Duvarı gibi yaklaşık 30 bin metrekare alana yayılan spor tesislerini inceledi. Daha sonra Radyo-Televizyon Uygulama Araştırma Merkezi gezildi.Üniversitemizin düzenlediği program ile spor tesislerini daha yakından inceleme fırsatı bulduklarını dile getiren Isparta Spor Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Ömer Özcan, SDÜ’nün spor alanında da çok gelişmiş bir üniversite olduğunu önemli tesislere sahip olduğunu söyledi. Isparta’nın gençlerinin de bu tesislerden yararlanmasının büyük fayda sağlayacağını vurgulayan Özcan, “Öğrencilerimizin sporla ilgilenmesini, geleceğin sporcularının yetişmesini istiyoruz. Spor yapan insan her zaman zeki olur, ahlaklı olur. Spordan hiçbir zaman zarar gelmez. Bugün düzenlenen program çok verimli. Sonuçlarının sürekli olmasını diliyorum." dedi.Beden eğitimi öğretmenlerini ağırlamaktan duydukları memnuniyeti belirten Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, “Biz sizleri üniversitemizde daha fazla görmeyi istiyoruz. Bizler de sizleri okullarınızda ziyaret etmek istiyoruz. Spor Bilimleri Fakültemiz, bu konuda büyük motivasyona sahip. İlimizde sporun gelişmesi adına üniversiteye düşen roller var. Burada Spor Bilimleri Fakültesi, Spor Hekimliği Anabilim Dalı, fizyoterapi ile sporu destekleyen bir bütünlük var. Bu bütünlüğün içerisinde Yüksek İrtifa Spor Merkezimiz de bulunuyor. Bu merkezin bir uzantısı da Davraz’ da bulunan spor, kayak oteli. Ayrıca SDÜ Akademi adında bir spor kulübü kurduk.” diye konuştu.Üniverste olarak iyi sporcuları bulup sporcu sağlığı dahil üniversitenin bütün tesislerini, altyapısını hizmete sunarak iyi sporcular yetiştirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Rektör Çarıkçı, sözlerinin devamında şunları kaydetti: “Sporu seven, sporu bilen öğrenciler yetiştirmek, sizlerle ortak hareket etmek istiyoruz. Asıl amacımız da şehrin spor altyapısını güçlendirmek. Üniversitemizin spor alt ve üst yapısı oldukça gelişmiş durumda. Masa tenisinden kayağa, hentboldan basketbola her branşta konusunda uzman ihtisaslaşmış arkadaşlarımız var. Engelli sporcularla ilgili de özel bir altyapımız var. Okulunuzda engelli öğrencilerden spor yapmak isteyenler için de salonlarımız her zaman açık. Tesisler sadece üniversitedeki öğrenciler için değil şehirde sporu seven, genç yaştaki bütün çocuklar için kuruldu.”