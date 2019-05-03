Isparta'da Genç Eczacılar Beyaz Önlüklerini Giydi

Isparta'da Genç Eczacılar Beyaz Önlüklerini Giydi
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Genç Eczacılar Beyaz Önlüklerini Giydi

Süleyman Demirel Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencileri beyaz önlüklerini giydi. Üniversitemiz Eczacılık Fakültesi ve Türk Eczacıları Birliği 15. Bölge Isparta Eczacı Odası tarafından düzenlenen tören, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.
Açıklama: https://w3.sdu.edu.tr/SDU_Files/Images/IMG_5826.JPG
Piyano resitali ile başlayan etkinliğin açılış konuşmasını Isparta Eczacı Odası Başkanı Ramazan Ziya Örmeci yaptı. Süleyman Demirel Üniversitesi Eczacılık Fakültesinin eğitime başlamasından itibaren birlikte hareket ettiklerini belirten Örmeci, öğrencilerin de Eczacılık Odasını ikinci evi olarak gördüğünü söyledi.



Eczacılık mesleğinin önemine vurgu yapan Örmeci, öğrencilere hitaben “Bu güzel mesleğin değerini bilin. Alacağınız eğitim ile kendinizi geliştirerek eczacılığın serüvenini güzel bir şekilde geçirin.” diye tavsiyede bulundu.
Türk Eczacıları Birliği eski başkanı Mehmet Domaç da,  “Sevgili öğrenciler, eczacılık mesleği,  geniş alana hitap etmenin yanında 800 yıllık bir geçmişe sahiptir. Sizler hamuru bu topraklarda yoğrulan bu mesleğe sahip çıkacaksınız ve kendinizden daha çok diğer insanları düşünerek çalışacaksınız.” dedi.



Tarihsel anlamda 63 yıllık bir yolculuğun içerisinde olduklarını belirterek sözlerine başlayan Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak ise eczacılığın tarihin her alanında önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Birlik olarak tüm eczacılara kucak açtıklarını söyleyen Çolak, “Hayatın tüm alanında yer alan eczacılar ile birleştik. Eczacılık demek toplum ve insan sağlığını düzenleyen bir birim demektir. Öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz ve birliğimiz ne kadar etkileşim içinde olursa sağlık sektörüne o kadar faydamız olacaktır.” diye konuştu.



Üniversitemiz Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Yıldız, Eczacılık Fakültesinin genç ve dinamik bir fakülte olduğunu ifade ederek tedavi alanında önemli yere sahip olan eczacılığın geliştirilmesini hedeflediklerini söyledi. Prof. Dr. Yıldız sözlerinin devamında öğrencilere seslenerek “Giydiğiniz beyaz gömlek ile dürüst, özverili ve çalışkan olacağınızın sözünü vermiş bulunmaktasınız.” dedi.




Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Saltan üniversitemizde Eczacılık Fakültesinin kurulmasının hep bir hayal olduğunu bugün ise bu hayalinin gerçekleşmesinin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Hızla değişen dünyada farklı hastalıkların ortaya çıktığına ve bu hastalıklara karşın yeni ilaçlara ihtiyaç duyulduğunu belirten Prof. Dr. Saltan, şunları kaydetti: “Coğrafi olarak bulunduğumuz bölge ilaçların hammaddesi bakımından gerekli olan endemik bitki yönünden zengin bir yapıya sahiptir. Sizlere gelişimi sona ermeyen eczacılık yolunda değerlerimize sahip çıkmanızı ümit ederek başarılar diliyorum.”



Değerli bir meslek olan eczacılığın tüm ön yargılardan arınmış olarak hastalar arasında ayrım gözetmeksizin insana yaklaşım sanatı olduğunu söyleyen Isparta Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı ise şunları kaydetti: “Çok iyi bir eczacı olmak kolay fakat önemli olan başta iyi bir insan olabilmek. İnsanların sevgisini kazanıp onurlarını incitmeden mesleğinizi icra etmenizi dileyerek başarılar diliyorum.”

 

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