T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI Isparta Valiliği, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü,





BASIN BÜLTENİ



Genç Çiftçilere Küçükbaş Hayvan Dağıtımı Yapıldı



Bakanlığımız tarafından yürütülmekte olan genç çiftçi projeleri kapsamında hak sahiplerine küçükbaş hayvanların dağıtımı yapıldı. İlimizde 2018 yılında 30 genç çiftçimiz, küçükbaş koyun projeleri kapsamında destek ödemesi almaya hak kazanmış olup, genç çiftçi projeleri kapsamında koyun ve koçların dağıtımı Isparta merkez ve ilçelerimizde yapılmıştır. Isparta merkez, Atabey, Gelendost, Senirkent ve Uluborlu ilçelerinde 2'şer, Aksu, Gönen ve Keçiborlu ilçelerinde 1'er, Eğirdir ve Sütçüler ilçelerinde 3'er, Şarkikaraağaç ilçesinde 5, Yalvaç ilçesinde 6 proje olmak üzere toplam 30 proje kapsamında 960 koyun, 60 koçun dağıtımları Isparta Merkez ve İlçelerimizde gerçekleştirilmiştir. Isparta ve ülkemiz ekonomisine katlı sağlayacak olan genç çiftçi projeleri kapsamındaki koyunculuk projesinin, tüm genç çiftçilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz.





Enver Murat DOLUNAY İl Müdürü V.

