Genç Çiftçilere Büyükbaş Hayvan Dağıtımı Yapıldı

Bakanlığımız tarafından yürütülmekte olan genç çiftçi projeleri kapsamında hak sahiplerine büyükbaş hayvanların dağıtımı yapıldı.Temelde kırsal bölgelerin kalkınmasını sağlamak amacını taşıyan genç çiftçi projesinde, geçim kaynağı olarak tarım ve hayvancılık yerine farklı faaliyetlerde bulunan genç nüfusu tarım ve hayvancılığa yönlendirmek, mevcut tarım arazilerini koruma altına almak ve bu arazileri en verimli şekilde kullanmalarına destek olmak hedeflenmektedir.İlimizde 2018 yılında 183 genç çiftçimiz, 183 proje karşılığında toplam 5.490.000 TL destek ödemesi almaya hak kazanmıştır.Bu projelerden 95 adedi büyükbaş hayvancılık için ayrılmış olup, Isparta Merkez 8 üreticiye 40, Aksu'da 6 üreticiye 30, Atabey'de 2 üreticiye 10, Gelendost'da 10 üreticiye 50, Gönen'de 2 üreticiye 10, Eğirdir'de 11 üreticiye 55, Senirkent'te 5 üreticiye 25, Sütçüler'de 12 üreticiye 60, Şarkikaraağaç'ta 14 üreticiye 70, Uluborlu'da 1 üreticiye 5, Yalvaç'ta 17 üreticiye 85 olmak üzere toplamda 475 baş hayvan dağıtımı planlanmıştır.Bu kapsamda Isparta Merkezde bulunan 8 genç çiftçimize ait toplam 40 büyükbaş hayvanın dağıtımları gerçekleştirilmiştir.Dağıtım törenine İl Müdürümüz Enver Murat Dolunay, İl Müdür Yardımcımız Ayhan Yaman, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürümüz Mehmet Kobuk, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürümüz Arif Taşagiren, teknik ve sağlık grubu personellerimiz, projeyi uygulamaya hak kazanan genç çiftçimiz ile aileleri katılmıştır.İl Müdürümüz tarafından yaptırılan kura çekimi sonrasında hak sahiplerine hayvanların dağıtımları yapılmıştır.Büyükbaş Hayvancılık projeleri kapsamında diğer İlçelerimizde bulunan hak sahiplerine önümüzdeki günlerde büyükbaş hayvanların dağıtımı gerçekleştirilecektir.