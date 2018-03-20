Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu (TAŞPAKON) Türkiye Kupası Ön Elemeleri Ulusal Aşçılar ve Pastacılar Şampiyonası’nda Eğirdir Nafiz Yürekli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri madalya kazandı.Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu tarafından Afyonkarahisar’da düzenlenen Şampiyonaya Eğirdir Nafiz Yürekli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri de katıldı. 12. sınıf mutfak dalı öğrencisi Ömer Mert Başar ile Yahya Can Yılmaz hazırladıkları tabaklarla dereceye girerek iki bronz madalya kazandı.Okul Müdürü Meral Tepe de, öğrencileri başarılarından dolayı kutladı.ISPARTA (İHA)