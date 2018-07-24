Isparta'da Gazeteciler ve Basın Bayramı

Isparta'da Gazeteciler ve Basın Bayramı
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
 
  - 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı 
 
 Isparta Valisi Şehmus Günaydın, AK Parti Milletvekili Recep Özel, Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) - Isparta uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Rektörü Prof.Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı sebebiyle mesaj yayımladı. 
 Vali Şehmus Günaydın 24 Temmuz mesajında, “Her yıl 24 Temmuz'da Gazeteciler ve Basın Bayramı ile birlikte bu yıl ‘Basından Sansürün Kaldırılışı’nın 110.yıldönümünü kutluyoruz. Topumda meydana gelen olaylar hakkında kamuoyunu objektif tarafsız ve doğru bilgilendirmek basınımızın temel görevidir. Böylesine önemli bir misyonu üstlenen gazetecilerin, bu ilkeler doğrultusunda ortaya koydukları emek, çaba ve gayretleri takdire şayandır” dedi. 
  Vali Günaydın mesajının devamında, “Demokratik hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biri olan, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın, demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan kurumlardan bir tanesidir. Isparta'mızda ve bölgemizde yaşanan olaylardan ve gelişmelerden haberdar olmamızı sağlayan, ilimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine ve kalkınmasına önemli katkılar sağlayan yerel basınımızın, özveri içerisinde yerine getirdikleri görevlerini, bundan sonra da aynı şekilde devam ettireceğine inancım tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutlar, görevlerini büyük bir fedakarlık ile yerine getiren basın mensuplarına sağlık, mutluluklar ve çalışma hayatlarında başarılar dilerim” ifadelerini kullandı. 
   
 Özel: “Demokrasi ve millet iradesine sahip çıkan basın çalışanlarının 24 Temmuz Basın Bayramı’nı kutluyorum” 
 Milletvekili Özel, demokrasilerin vazgeçilmez unsuru olan basın yayın kuruluşların 24 Temmuz gününü Gazeteciler ve Basın Bayramı olarak kutlandığını belirtti. 
  Özel, kutlama mesajında, "Hızla gelişen günümüz dünyasında etkinliği her geçen gün artan basın ve yayın kuruluşları, demokrasimizin ayrılmaz unsuru haline gelmişlerdir. Bu kuruluşlarımız gerek dünyadaki gerek ülkemizdeki gelişmeleri, doğru, tarafsız ve hızlı bir şekilde kamuoyunun bilgisine sunarak, halkın haber alma ve bilgi edinme hakkını sağlamada ve toplumu aydınlatma  gibi büyük bir görev ve sorumluluğu da üstlenmişlerdir. Bu vesile ile ülke menfaatlerini ve kamu düzeninin korunmasını göz ardı etmeden kamuoyunu aydınlatan, bilgilendiren ve toplumun haber alma ihtiyacını karşılayan, her türlü zorluğa karşın demokrasi ve millet iradesine sahip çıkan başta Isparta’daki basın mensubu arkadaşlarımız olmak üzere, faaliyet gösteren yerel gazete, televizyon, radyo, dergi, internet gazeteleri ve haber ajanslarının temsilcileri olmak üzere tüm değerli basın çalışanlarının 24 Temmuz Basın Bayramını kutluyor, kendilerine sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum. Görevini ifa ederken şehit olan tüm gazetecilere de Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerine yer verdi. 
  
 Başkan Günaydın: “Özgür, bağımsız, çok sesli bir yazılı ve görsel basın, demokrasinin büyük güvencesidir” 
  Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın ise, basın mensuplarının özgürce haber yapmalarının önündeki engelleri kaldıran, kamuoyunun haber alma özgürlüğünün de önünü açan basında sansür uygulamasının kaldırılışının 110. Yıldönümünün kutlandığına değinerek, “Türk basını tarihin her döneminde milletin gözü, kulağı, sesi olma ve kamuoyunun haber alma hakkına katkıda bulunma görevini ilkeli ve tarafsız gazetecilik anlayışı içerisinde başarı ile yerine getirmiştir” dedi. 
  Başkan Günaydın mesajının devamında ise şu ifadelere yer verdi; “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Basın, milletin müşterek sesidir’ ifadesi basının toplumu aydınlatması bakımından üstlendiği misyonu en güzel şekilde açıklamaktadır. Şehrimizde ve bölgemizde yaşanan olaylardan ve gelişmelerden haberdar olmamızı sağlayan, ilimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine ve kalkınmasına önemli katkılar sağlayan yerel basınımızın, özveri içerisinde yerine getirdikleri görevlerini, bundan sonra da aynı duyarlılıkla devam ettireceklerine inanıyorum. Görevini, toplumsal değerlere saygılı, kişisel hak ve özgürlükleri temel alan tarafsız bir anlayışla yerine getiren özgür basın, demokrasinin en etkili ölçülerinden biridir. Özgür, bağımsız, çok sesli bir yazılı ve görsel basın, demokrasinin büyük güvencesidir. Bu duygu ve düşüncelerle basın mensubu arkadaşlarımızın Gazeteciler ve Basın Bayramını kutlar, aileleri ile birlikte sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir çalışma hayatı dilerim.” 
   
 Çarıkçı: “Basın, halk ve devlet arasında sağlıklı bir iletişim köprüsüdür” 
  SDÜ ve ISUBÜ Rektörü Prof.Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajında şunları söyledi; “Geçmişten günümüze her dönemde kamuoyunun aydınlatılması gibi önemli bir misyonu üstlenen Türk basını, halkı doğru ve hızlı bir biçimde ilgilendirebilmek için her türlü güçlüğe rağmen görevini hakkıyla ifa etme mücadelesinde olan basın mensuplarıyla doludur. Gerek yazılı gerek görsel-işitsel basın organları gerekse de içinde yaşadığımız teknoloji çağının bir getirisi olan internet basını aracılığıyla insanların haber alma, bilgi edinme özgürlüğüne katkı sağlayan basın mensupları, haber ve bilgi aktarımının yanı sıra vatandaş ve devlet arasında sağlıklı bir iletişim kurulmasını sağlamak, böylelikle toplumsal huzura katkıda bulunmak gibi bir başka mühim misyonu daha taşır. Dolayısıyla hem yerel hem de ulusal basın mensuplarımızın büyük özveri isteyen bu zor mesleği icra ederken özgür, ama bir o kadar da sorumlu ve duyarlı gazetecilik anlayışı çerçevesinde ülkemizin çıkarlarını, milletimizin birlik ve beraberliğini ön planda tutmaları gerektiği, bu önemli gün vesilesiyle bir kez daha hatırlanması gereken bir husustur. Bu duygu ve düşüncelerle ‘24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutlar; ömrünü bu mesleğe adayan ve görevlerini hakkıyla yerine getiren tüm değerli basın mensuplarına saygı ve sevgilerimi sunarım. Görevleri başında yaşamını yitiren bütün basın mensuplarımıza da Allah’tan rahmet dilerim.” 

İHA                       
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