10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Kutlu Olsun

Türkiye’de 1961’den beri her 10 Ocak’ta kutlanan “Çalışan Gazeteciler Günü” dolayısıyla kahvaltı programı düzenlendi. Programa Vali Ömer Seymenoğlu, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Karahan ve çok sayıda gazeteci katıldı. Samimi bir ortamda geçen kahvaltıda Cemiyet Başkanı Karahan, Vali Seymenoğlu ve Belediye Başkanı Başdeğirmen’e “Basın Dostu” plaketi takdim ederek, bugüne kadar gazetecilere ve basın sektörüne sağladıkları kolaylıklar için teşekkür etti.Buluşmada gazetecilere hitaben bir konuşma yapan Vali Seymenoğlu sözlerine gazetecilerin gününü kutlayarak başladı ve gazetecilerin ilin tanıtımına ve kalkınmasına büyük katkılar sağladığını söyledi.Vali Seymenoğlu, “Tüm il ve ilçelerimizde fedakarca çalışan gazeteci arkadaşlarımın bu güzel gününü tebrik ediyorum. Geçen yıl da beraberdik yeni yılda yine beraberiz. Gazetecilik mesleği sonsuza kadar devam edecek mesleklerdendir. Cemiyet başkanımız konuşmasında bazı mali sıkıntılardan bahsetti evet haklı, bizler kamu kurum ve kuruluşları olarak her fırsatta hukuki sınırlar içerisinde maddi ve manevi destek vermeye çalışıyoruz. Ancak manevi destekte sınır yok arkadaşlar. Bu da güzel bir destektir, sadece maddi destekle işler yürümüyor. Bazen işlerimizde manevi destek ararız, ben de bu manevi desteği geldiğim günden beri hiçbir kişi ve kuruluş ayrımı gözetmeden sizlere karşı sergilemeye çalışıyorum. Arkadaşlarımız, yeter ki bizleri iyi anlasın, şehirde yapılan çalışmaları vatandaşlara ulaştırsın ve vatandaşın özgürce doğru haber almasına vesile olsun. Her zaman beraber olduk, ben görevde olduğum sürece de bu böyle devam edecek. Sizlerden de bu desteğin karşılığını çok güzel görüyoruz. Şehrin menfaatine olan her çalışmayı sizler aracılığıyla hem Isparta’mıza hem ülkemize ilan edebiliyoruz. Bu da bizi güçlü kılıyor, şehrimizin bilinirliliği artırıyor. 2020 yılı için 1,5 Milyon turist hedefi koyduk Isparta’nın bu potansiyeli var. Bu sayı ilimizin ekonomisine her alada katkı sağlayacaktır dolayısıyla sizlerin de işletme sıkıntılarınıza bir çare olacaktır. Turist sayımız arttıkça serbest piyasa şartlarında firmalarımız reklam ve tanıtım yapma ihtiyacı duyacak. Bu da sizlere mali destek sağlayacak.” dedi.Çalışan Gazeteciler Günü programı aile fotoğrafı çekimiyle sona erdi.Isparta Valiliği Bülteni