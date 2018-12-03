- Isparta'da fuhuş baskını

- 3’ü yabancı uyruklu kadın olmak üzere 6 kişi yakalandı



- Isparta’da polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda 3 yabancı uyruklu kadın ile birlikte toplam 6 kişi yakalandı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Bürosu ekipleri, kentte fuhuşla mücadele çalışması başlattı. Aldığı istihbari bilgiler doğrultusunda, Kepeci Mahallesi’nde bir aparta geçtiğimiz Cuma günü operasyon düzenleyen Ahlak Polisi, para karşılığı erkeklerle cinsel ilişkiye girdiği tespit edilen yabancı uyruklu D.T., E.M. ve K.M. ile müşteri konumundaki M.A.Ö., K.E. ve B.B.K.’yı kıskıvrak yakaladı.

Emniyete sevk edilen şüphelilerin, gerekli işlemler sonrasında Fuhuşla Mücadele Komisyonu’na sevk edildiği öğrenildi.

Öte yandan, fuhuş yaptığı belirlenen yabancı uyruklu kadınların ise sınır dışı edilmesi için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildiği belirtildi.





İHA

