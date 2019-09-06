FETÖ'yle mücadele bahanesiyle suç örgütü kurma iddiası davası

- Isparta'da FETÖ/PDY ile mücadele bahanesiyle "çıkar amaçlı suç örgütü" kurdukları iddiasıyla haklarında dava açılan 3 tutuklu 13 sanığın yargılanmasına devam edildi

- Mahkeme, tutuklu sanıkları adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı ile tahliye etti

ISPARTA (AA) - Isparta'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele bahanesiyle "çıkar amaçlı suç örgütü" kurdukları iddiasıyla haklarında dava açılan 3'ü tutuklu 13 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Isparta 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Ali Çokyaşa, Ercan Mırıkoğlu, Mehmet Güngör ile tutuksuz yargılanan sanıklar, davanın tanıkları ve taraf avukatları katıldı.

Tutuklu sanık Mehmet Güngör yaptığı savunmasında, suçlamaları kabul etmediğini belirtti.

Süresi ve tarihi geçmiş evrakla kendilerine kumpas kurulduğunu ileri süren Göngör, "Maddi kaygım yok, ayrıca ben borsadan anladığım için borsa dersi veriyordum. Kimseden menfaat beklemedim. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Tutuklu sanık Ali Çokyaşa ise dosyasında suç unsuru olacak hiç bir şey olmadığını savundu.

Bir diğer tutuklu sanık Ercan Mırıkoğlu da kişisel verileri izinsiz sakladığı iddialarını kabul etmedi.

Tutuklu 3 sanığı, adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı tahliye eden mahkeme, duruşmayı erteledi.

Heyet ayrıca, TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç ile Elazığ İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül'ün adı geçen suç örgütünce mağdur edildikleri iddiaları nedeniyle davaya müdahil olma taleplerini de kabul etti.

- Olayın geçmişi

Isparta'da kendilerini FETÖ/PDY örgütüyle mücadeleye adamış ve devletin yanındaymış gibi göstererek, kurdukları yayın organları ve sosyal medya hesapları aracılığıyla suç örgütü kuran ve yönetenlere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 13 şüpheli hakkında, "silahlı suç örgütünü kurup yönetme, üye olma, yardım etme, görevi kötüye kullanma, yağmaya teşebbüs, iftira, dolandırıcılık, hakaret, kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma ve ele geçirme" suçlamalarıyla dava açılmıştı.



