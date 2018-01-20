ISPARTA'DA FETÖ'DEN 2 KİŞİ TUTUKLANDI



- Isparta'da FETÖ şüphelisi 2 kadın tutuklandı



sparta'da FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan 2 kadın tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle daha önce gözaltına alınan ve tutuksuz yargılanmakta olan ev hanımı Z.İ. son görülen duruşmada tutuklanarak cezaevine gönderildi. Z.İ.'nin Isparta'da örgütün kadın yapılanması içinde görev aldığı iddia edildi.

Diğer taraftan Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ( TEM) ekipleri tarafından ikametinde arama yapılarak gözaltına alınan S. T. isimli kadın da emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede Fetö/Pdy Terör Örgütü Üyesi Olma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.





