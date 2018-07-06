

- Isparta'da FETÖ operasyonu

- 33 şüpheli asker için yakalama kararı çıktı



Isparta merkezli 16 ilde FETÖ şüphelisi 33 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem hizmetler yapılanmasına yönelik Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun koordinesinde çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında 33 şüpheli asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Isparta Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında gözaltı kararı bulunan 33 rütbeli askerin yakalanmasına yönelik bu sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyonun devam ettiği bildirildi.



İHA