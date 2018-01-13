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ISPARTA'DA EVİNİ MÜZEYE ÇEVİREN ADAM

ISPARTA'DA EVİNİ MÜZEYE ÇEVİREN ADAM
ISPARTA
G.Tarihi: 13.01.2018 11:51
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böcüzade
ISPARTA'nın Gelendost ilçesinde oturan 68 yaşındaki Veli Demir, 50 yıl boyunca topladığı eski eşyaları evinin bir odasında sergiliyor. Yüzlerce eserin yer aldığı köy evinde Osmanlı döneminden kalma 300 yıllık olduğu tahmin edilen Kur'an-ı Kerim dikkati çekiyor.
Balcı köyünde çiftçi Veli Demir'in eski eserlere ilgisi 18 yaşındayken başladı. 50 yıldan bu yana eski eserleri toplayan Veli Demir, köydeki evinde bunları sergiliyor. Evinin bir bölümünü butik müzeye çeviren Veli Demir, bu eserleri ziyarete de açtı. Evi ziyaret edenler, tarım aletlerinden el aletlerine, mutfak eşyalarından kuş kafesine, gaz lambasından fanusa, saate kadar birçok eseri görme imkanı buluyor. Demir'in evinde sergilediği eserler arasında bir de Osmanlı döneminden kalma, yaklaşık 300 yıllık olduğu tahmin edilen el yazması Kuran-ı Kerim yer alıyor.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İLGİ ODAĞI
Veli Demir, 1960 yılların başından itibaren civar bölgeleri gezip tarihsel değer taşıyan birçok eşyayı toplamaya başladığını anlatırken, eserleri herkesin görmesi için evini ziyarete açtığını söyledi. Bölge halkının yanı sıra birçok yerli ve yabancı turistin gezi ve inceleme amacıyla eve geldiğini kaydeden Veli Demir, Süleyman Demirel Üniversitesi'ne bağlı Gelendost ve Şarkikaraağaç'taki meslek yüksekokulu öğrencilerinin de sık sık evini gezdiğini aktardı. Öğrencilerin zaman zaman sergi için bu eserleri kendisinden istediğini vurgulayan Demir, "Onlara sayılı şekilde teslim ediyorum daha sonra geri alıyorum" dedi.

300 YILLIK KURAN-I KERİM VAR
Atalarından kalma birçok tarihi eseri 50 yıl boyunca hiç bıkmadan, usanmadan topladığını kaydeden Veli Demir, "Yüzlerce eser oldu. Hepsinin adını üzerlerine yazdım. Kaç yıllarına ait olduklarını da yazdım. Bunların içerisinde en eski olanı Osmanlı döneminden kalma 300 yıllık Kur'an-ı Kerim'dir. Ona gözüm gibi bakıyorum. Çok büyük bir eser" diye konuştu.

NELER VAR?
Veli Demir'in müzeye dönüştürdüğü evinde Osmanlı döneminden kalma Kuran-ı Kerim'in yanı sıra Osmanlı tabancaları, 200 yıllık olduğu tahmin edilen dolma tüfek, bakır tabak, kazan ve güğümler, eski radyolar, çeşitli dönemlere ait paralar, yayık tokmakları, halı modelleri, eski saatler, gaz lambaları, tarım aletleri bulunuyor.



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