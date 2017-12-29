ISPARTA'DA EVİNDE ÖLÜ BULUNMUŞTU! NEDENİ BELLİ OLDU

Isparta’da 4 gün önce evinde ölü bulunan 45 yaşındaki kadının karbonmonoksit zehirlenmesi ve kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.Isparta'da yalnız yaşayan Kocagöz, 4 gün önce kendisinden haber alamayan yakınları tarafından evinde hareketsiz şekilde bulundu. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri ile polis tarafından yapılan incelemede kadının öldüğü belirlendi.Isparta Bağlar Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan Serap Kocagöz'ün, hastanede yapılan otopsi incelemeleri sonucunda karbonmonoksit zehirlenmesi ve kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı.