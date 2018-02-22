- Ev ve süs hayvanları satanlara eğitim semineri

Isparta Belediyesi ev ve süs hayvanları satan kişilere yönelik eğitim semineri düzenliyor.

Isparta Belediyesi tarafından 7.’si düzenlenecek olan eğitim programı 27 Şubat saat 10.00 da tüm halka açık olarak gerçekleştirilecek. Isparta Belediyesi Oğuzata Kurs Merkezinde gerçekleştirilecek olan seminerde, “5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Yönetmeliği, ev ve süs hayvanlarının satış, barınma ve eğitim yerlerinin kuruluş, açılış, ruhsat, çalışma ve denetleme yönetmeliği, hayvan ekolojisi, hayvan davranışı ve hayvan bakımı ile beslenmesi konularında” bilgiler verilecek.

Seminer sonrasında ise düzenlenecek sınavda başarılı olanlara sertifika verilecek.





ISPARTA (İHA)



