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Isparta'da "Engelsiz Eğirdir" projesi başlıyor

Isparta'da "Engelsiz Eğirdir" projesi başlıyor
ISPARTA 0
böcüzade

  - Isparta'da "Engelsiz Eğirdir" projesi başlıyor  

 Isparta'nın Eğirdir ilçesinde  Planlama ve Tasarımda Engellileri Anlama ve Engelsiz Eğirdir Kentsel Tasarımı' konulu eğitim programı düzenlenecek.
  Eğirdir'de TÜBİTAK'ın desteklediği 'Engelsiz Eğirdir' projesi başlıyor. Proje kapsamında 19 Şubat 2018 Pazartesi günü saat 11.00’de Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Mavigöl Uygulama Oteli’nde "Planlama ve Tasarımda Engellileri Anlama ve Engelsiz Eğirdir Kentsel Tasarımı" konulu eğitim programının açılış toplantısı gerçekleştirilecek. SDÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkan Polat, yürütücülüğünde gerçekleştirilecek projeye, Süleyman Demirel Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi gibi üniversitelerden alanında uzman 9 akademisyen destek verecek. TÜBİTAK destekli projeye Türkiye’nin 16 üniversitesinden 65 başvuru yapıldığı bildirilirken, başarı ortalamaları yüksek Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama ve Peyzaj öğrencilerinden seçilen 23 kişilik öğrenci grubuna, yine Türkiye’nin alanında uzman öğretim üyeleri eşliğinde 10 gün sürecek bir eğitim verilecek.
  Projeyle ilgili bilgi veren  Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkan Polat, "Projenin engellilere yönelik diğer çalışmalardan ayrılan en önemli özelliği, bedenin hareket kabiliyetini azaltan, yaşamı zorlaştıran mekânlara yönelik engelleri ortadan kaldırmak, engelli bireylerin değil; engelli mekânların eksiklerini tespit edebilmek, bunlara çözümler sunabilmek ve yaşamı sadece engelliler için değil, yaşlılar, gençler, hamileler, çocuklar, kadınlar için de daha kolay kılmak üzere çalışmalar yapmaktır.   Başlangıç noktamız “Sakin Şehir” unvanını almaya hak kazanmış, Türkiye’nin coğrafyası, tarihi, tarımı ve doğası ile önemli bir merkezi olan Eğirdir yerleşmemizdir. Bu doğrultuda, Eğirdir üzerinden bu çalışmayı tüm Türkiye bazında örnek alınacak bir çalışma şekline dönüştürmek gayesinde ve çabasındayız" dedi. 

  ISPARTA (İHA) 




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