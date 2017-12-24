Isparta'da Engelliler Haftasında Muhteşem Sergi

Engellilerden Resim ve El Sanatları Sergisi

Isparta Yürüme Engelliler Yaşam Derneği tarafından Engelliler Haftası Sergisi düzenlendi.

Isparta'da faaliyet gösteren 70 üyeli dernekte, yaklaşık 15 engelli üye ve ailelerinin de desteğiyle bir AVM'de yağlı boya tablo - kabartma - küp boyama gibi ürünlerin bulunduğu resim ve el sanatları sergisi açıldı. Sergide bulunan eserlerin satışı sonrasında derneğin giderleri için kaynak oluşturulmasının amaçlandığı belirtildi.

"Bedenlerimiz engelli olabilir ama"

Yaptıkları sergi ile birlikte amaçlarının hem dernek tanıtımı hem de engellilerin sosyal hayatın içinde bulunduğuna dikkat çekmek olduğunu ifade eden Yürüme Engelliler Yaşam Derneği Başkanı Gazi İsmail Hakkı Atasoy, "Bedenlerimiz engelli olabilir ama duygularımız ve ruhlarımızın engeli yok" diye konuştu.

"Bize pozitif ayrımcılık yapılmasını istiyoruz"

Amaçlarının engelli bireylerin de bir şeyler yapabildiğini göstermek olduğuna dikkat çeken dernek başkanı Gazi İsmail Hakkı Atasoy, "Isparta'da sanata yönelik çok bir ilgi yok. Bize bu konuda biraz daha pozitif ayrımcılık yapılmasını istiyoruz. Derneğimiz var ama düzenli bir gelirimiz yok, bu konuda bize katkı sağlanmasını istiyoruz" dedi.

Başkan Atasoy ayrıca, sergiye ilgi gösteren vatandaşlara da teşekkür etti.