Engelleri Kaldıralım! En Büyük Engel Sevgisizliktir

SDÜ BÜLTENİÜniversitemiz İnşaat Topluluğu, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” kapsamında engellilerin günlük hayatta yaşadıkları zorlukları anlamak ve yaşamlarındaki engellere dikkati çekmek amacıyla “Empati Parkuru” hazırladı.“Parkuru Dene, Engeli Yaşa, Farkına Var” sloganıyla Batı Yerleşkesi Cam Kafe önünde oluşturulan parkurda gönüllü öğrenciler, görme ve bedensel engelli bireylerin hissiyatını anlayabilmek için tekerlekli sandalye ve göz bandı ile yürümeye çalıştı. Parkuru tamamlayan öğrenciler, “Engelli olmak bir engel değildir, asıl engel sevgisizliktir.” mesajını verdi.