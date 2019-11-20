“Osman Çullu Bedensel Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri” Üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleşti.15-17 Kasım tarihleri arasında 29 Ekim Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleşen etkinlikte milli sporcularımız Sümeyye Boyacı, Beytullah Eroğlu ve Sevilay Öztürk’ün yanı sıra ülkemizin farklı illerinden gelen 150 sporcu kıyasıya mücadele etti.Üniversitemiz koordinatörlüğünde Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen “Engelimi Değil Yeteneğimi Gör, Bir Kulvar da Bana Ayır” projesi kapsamında düzenlenen şampiyonada paralimpik sporcular, “engelini değil yeteneğini” sergiledi.