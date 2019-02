Süleyman Demirel Üniversitesi yürütücülüğünde Isparta Gençlik ve İl Spor Müdürlüğü, Polonya, Portekiz, Romanya ile İspanya'dan kuruluşların yer aldığı ve “Türkiye Ulusal Ajans” tarafından desteklenen ''Erasmus +'' Stratejik Ortaklık Yetişkin Eğitimi ''Engelimi Değil, Yeteneğimi Gör; Bir Kulvar da Bana Ayır'' Projesi açılış kokteyli ile başladı.Dış İlişkiler Koordinatörlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğin açılış konuşmasını yapan projenin yasal sorumlusu Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Saltan Üniversitemizin birçok önemli faaliyet ve etkinliğe ev sahipliği yaptığını “Engelimi Değil, Yeteneğimi Gör; Bir Kulvar da Bana Ayır” projesinin de büyük önem arz ettiğini söyleyerek “Bizler bilim ışığında gençlerimizi ayrım yapmaksızın geleceğe hazırlıyoruz. Engelli gençlerimizin de yaşam kalitesini arttırmak ve geliştirmek için bu güzel projenin parçası olmaktan gurur duyuyoruz” diye konuştu.Proje Koordinatörü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aygen Oksay ise proje hakkındabilgilendirmelerde bulunarak “Türkiye Ulusal Ajans tarafından desteklenen Erasmus + Stratejik Ortaklık Yetişkin Eğitimi alanındaki bu projemiz için gerçekten çok azimli bir şekilde yola çıktık. Ülke genelinde gönderilen 130 proje arasından seçilen 6 projenin içerisinde yer almak bu çabanın göstergesidir. Şunu da belirtmek isterim ki Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü projeye çok büyük destek sağladı. Onların desteği ile bu projeyi hayata geçiriyoruz” dedi.Projenin hayata geçirilmesi açısından önemli çalışmalarda bulunan Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yüzme Antrenörü İbrahim Kaç, gençler ve engelli gençler için yapılan çalışmalara, “Hedefimiz engelli olsun olmasın tüm gençlerimizin güçlü, kendine güvenen, iyi iletişim becerilerine sahip, topluma faydalı bireyler olmasıdır.” sözleriyle değindi.Daha sonra proje ortaklarından Polonya University of Humanities and Economics in Lodz’dan Lukasz WilczynskiSDÜ ile hayata geçirilen bir projede taraf olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek “60’ın üzerinde Erasmus programı üzerinde çalıştık. Şimdi de engellilere yönelik bir proje ortağıyız. Mutluyuz” dedi.Portekiz Right Challenge’dan Carla Vanessa Gomes daha önce engellilere yönelik bir çok proje yaptıklarını ancak ilk defa engellilere yönelik spor projesi yaptıklarını kaydeden Gomez, “SDÜ ile yapacağımız proje bizim için çok önemli bir deneyim olacak. Portekiz’de sosyal politikalara da olumlu katkı sağlayacağını düşünüyorum. O yüzden bu proje bizim için önemli. Sonuçları da çok iyi olacaktır” görüşünü paylaştı.Romanya Associate Esperando grubundan Daniel Flipas ise engellilerin yaşama katılmaları ve toplumun ayrılmaz bir parçası olmaları için eğitim ve rehabilitasyon desteği verdiklerini söyledi. SDÜ, Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü başta olmak üzere projede emeği geçenlere teşekkür eden Flipas sözlerini Türkçe “Allah ısmarladık” diyerek tamamladı.İspanya Catholic Unıversity of Murcia’dan Carmen MartinezVillanueva ise SDÜ’nün bu proje için çok çaba sarf ettiğine tanık olduğunu söyledi. Spor ile ilgili 30 bölümlerinin olduğunu, 105 öğrenciyi olimpiyatlara hazırladıklarını anlatan Villanueva, SDÜ ile engellilere yönelik böylesine önemli bir proje yaptıkları için duyduğu mutluluğu dile getirdi.Projeye Avrupa ve Dünya Şampiyonu Türk ParalimpikYüzücü Beytullah Eroğlu da bizzat katılım göstererek ve ilham veren başarı hikâyesini paylaşarak destek verdi. Böyle bir projenin SDÜ aracılığıyla Türkiye’de yapılmasından son derece mutluluk duyduğunu belirten Eroğlu, “Bizim zamanımızda bu tür projeler yoktu. Ben 7 yıl boyunca iyi bir yüzücü olmak için mücadele ettim. Yüzme sporu sayesinde engelimi değil, yeteneğimi gördüm. Bu proje ile birçok engelli kardeşimize ulaşacağımızı umut ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini noktaladı.Program sertifikaların verilmesi ve çeşitli ikramlar ile sona erdi.