Isparta Yazar Kasa Servisi

Isparta'da "Engelimi Değil Yeteneğimi Gör; Bir Kulvar da Bana Ayır" Projesi Başlıyor

Isparta'da "Engelimi Değil Yeteneğimi Gör; Bir Kulvar da Bana Ayır" Projesi Başlıyor
ISPARTA
G.Tarihi: 09.02.2019 10:36
0
Isparta Düğün Salonları
"Engelimi Değil Yeteneğimi Gör; Bir Kulvar da Bana Ayır" Projesi Başlıyor
Süleyman Demirel Üniversitesi yürütücülüğünde Isparta Gençlik ve İl Spor Müdürlüğü, Polonya, Portekiz, Romanya ile İspanya'dan kuruluşların yer aldığı ve “Türkiye Ulusal Ajans” tarafından desteklenen ''Erasmus +'' Stratejik Ortaklık Yetişkin Eğitimi ''Engelimi Değil, Yeteneğimi Gör; Bir Kulvar da Bana Ayır'' Projesi açılış kokteyli ile başladı. 



Dış İlişkiler Koordinatörlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğin açılış konuşmasını yapan projenin yasal sorumlusu Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Saltan Üniversitemizin birçok önemli faaliyet ve etkinliğe ev sahipliği yaptığını “Engelimi Değil, Yeteneğimi Gör; Bir Kulvar da Bana Ayır” projesinin de büyük önem arz ettiğini söyleyerek “Bizler bilim ışığında gençlerimizi ayrım yapmaksızın geleceğe hazırlıyoruz. Engelli gençlerimizin de yaşam kalitesini arttırmak ve geliştirmek için bu güzel projenin parçası olmaktan gurur duyuyoruz” diye konuştu.

Proje Koordinatörü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aygen Oksay ise proje hakkındabilgilendirmelerde bulunarak “Türkiye Ulusal Ajans tarafından desteklenen Erasmus + Stratejik Ortaklık Yetişkin Eğitimi alanındaki bu projemiz için gerçekten çok azimli bir şekilde yola çıktık. Ülke genelinde gönderilen 130 proje arasından seçilen 6 projenin içerisinde yer almak bu çabanın göstergesidir. Şunu da belirtmek isterim ki Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü projeye çok büyük destek sağladı. Onların desteği ile bu projeyi hayata geçiriyoruz” dedi.



Projenin hayata geçirilmesi açısından önemli çalışmalarda bulunan Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yüzme Antrenörü İbrahim Kaç, gençler ve engelli gençler için yapılan çalışmalara, “Hedefimiz engelli olsun olmasın tüm gençlerimizin güçlü, kendine güvenen, iyi iletişim becerilerine sahip, topluma faydalı bireyler olmasıdır.” sözleriyle değindi.



Daha sonra proje ortaklarından Polonya University of Humanities and Economics in Lodz’dan Lukasz WilczynskiSDÜ ile hayata geçirilen bir projede taraf olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek “60’ın üzerinde Erasmus programı üzerinde çalıştık. Şimdi de engellilere yönelik bir proje ortağıyız. Mutluyuz” dedi.

Portekiz Right Challenge’dan Carla Vanessa Gomes daha önce engellilere yönelik bir çok proje yaptıklarını ancak ilk defa engellilere yönelik spor projesi yaptıklarını kaydeden Gomez, “SDÜ ile yapacağımız proje bizim için çok önemli bir deneyim olacak. Portekiz’de sosyal politikalara da olumlu katkı sağlayacağını düşünüyorum. O yüzden bu proje bizim için önemli. Sonuçları da çok iyi olacaktır” görüşünü paylaştı.

Romanya Associate Esperando grubundan Daniel Flipas ise engellilerin yaşama katılmaları ve toplumun ayrılmaz bir parçası olmaları için eğitim ve rehabilitasyon desteği verdiklerini söyledi. SDÜ, Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü başta olmak üzere projede emeği geçenlere teşekkür eden Flipas sözlerini Türkçe “Allah ısmarladık” diyerek tamamladı.

İspanya Catholic Unıversity of Murcia’dan Carmen MartinezVillanueva ise SDÜ’nün bu proje için çok çaba sarf ettiğine tanık olduğunu söyledi. Spor ile ilgili 30 bölümlerinin olduğunu, 105 öğrenciyi olimpiyatlara hazırladıklarını anlatan Villanueva, SDÜ ile engellilere yönelik böylesine önemli bir proje yaptıkları için duyduğu mutluluğu dile getirdi. 

Projeye Avrupa ve Dünya Şampiyonu Türk ParalimpikYüzücü Beytullah Eroğlu da bizzat katılım göstererek ve ilham veren başarı hikâyesini paylaşarak destek verdi. Böyle bir projenin SDÜ aracılığıyla Türkiye’de yapılmasından son derece mutluluk duyduğunu belirten Eroğlu, “Bizim zamanımızda bu tür projeler yoktu. Ben 7 yıl boyunca iyi bir yüzücü olmak için mücadele ettim. Yüzme sporu sayesinde engelimi değil, yeteneğimi gördüm. Bu proje ile birçok engelli kardeşimize ulaşacağımızı umut ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini noktaladı.

Program sertifikaların verilmesi ve çeşitli ikramlar ile sona erdi.




















 
Yazdır
ISPARTA EVLİLİK FUARI
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ISPARTA'DA KARATE'DE HEYECANI BAŞLADI VİDEO HABER
ISPARTA'DA TAPTAZE BALIKLAR DOSTLAR BALIKÇILIK'TA YERİNİ ALDI
Isparta'da "Engelimi Değil Yeteneğimi Gör; Bir Kulvar da Bana Ayır" Projesi Başlıyor
Haldun Dormen'in oyunu Isparta'da sahnelendi
Isparta'da kaçak su ürünleri avcılarına operasyon
Isparta’da bu bölgede planlı elektrik kesintisi 2019
GÖZ BEBEĞİMİZ EĞİRDİR GÖLÜ PANELİ’NE SAREM’DEN KATILIM
Pilot uygulama Türkiye'de ilk defa Isparta ve Antalya illerinde başlatıldı
Isparta'da Jandarmadan silah operasyonu
ISPARTA İL SAĞLIK MÜDÜRÜ KARAKAYA AÇIKLADI
Bunu yapana 400 lira çocuk desteği
KOSGEB Isparta İl Müdürlüğü ile İşbirliği Anlaşması
Isparta'daki süs bitkisi yetiştiricilerine müjde...
ÇOCUK VE GENÇLERDE TV, CEP TELEFONU VE İNTERNET KULLANIMININ ZARARLARI
Isparta'da Kızılçam Tensil Çalışmalarında Sona Gelindi
ISPARTA'DA MHRS HASTALARA YERİNDE HİZMET VERİYOR!
ISPARTA'DA ''ÖNCELİK HAYATIN, ÖNCELİK YAYANIN'' EYLEMİ YAPILDI
"Göz Bebeğimiz Eğirdir Gölü"nün Sorunları ve Çözüm Önerileri SDÜ'de Ele Alındı
Elektrik faturalarına ayar geliyor
''Gözbebeğimiz Eğirdir Gölü Paneli'' Paneli sona erdi...
LAVANTANIN MORU GÜLÜN PEMBESİ GÖLLERİN MAVİSİ
ISPARTA'DA ''ENGELİMİ DEĞİL, YETENEĞİMİ GÖR'' PROJESİ
ISPARTA'DA "ÖNCELİK HAYATIN, ÖNCELİK YAYANIN” EYLEMİ
VALİLİK DUYURDU...ISPARTA'DA BU ARAÇLARI KULLANANLAR DİKKAT!
Gözbebeğimiz Eğirdir Gölü Paneli Başladı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'da Merkez kasaba ilçe ve köylerden kar manzaralarıIsparta'da Merkez kasaba ilçe ve köylerden kar manzaraları
Sarıkamış Şehitlerimiz için Isparta'da anma yürüyüşüSarıkamış Şehitlerimiz için Isparta'da anma yürüyüşü
ISPARTA'NIN İLÇELERİ VE GEZİLECEK YERLERİISPARTA'NIN İLÇELERİ VE GEZİLECEK YERLERİ
En soğuk yerlerden inanılmaz fotoğraflar!En soğuk yerlerden inanılmaz fotoğraflar!
Eğirdir Gölü 3. Altın Elma Optimist Yelken Yarışlarından kareler...Eğirdir Gölü 3. Altın Elma Optimist Yelken Yarışlarından kareler...
Isparta'da düzenlenen 3. Bilim Şeneliği'nden karelerIsparta'da düzenlenen 3. Bilim Şeneliği'nden kareler
Isparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğraflarıIsparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğrafları
Isparta'da Merkez kasaba ilçe ve köylerden kar manzaralarıSarıkamış Şehitlerimiz için Isparta'da anma yürüyüşüISPARTA'NIN İLÇELERİ VE GEZİLECEK YERLERİEn soğuk yerlerden inanılmaz fotoğraflar!Eğirdir Gölü 3. Altın Elma Optimist Yelken Yarışlarından kareler...Isparta'da düzenlenen 3. Bilim Şeneliği'nden karelerIsparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğrafları
Isparta KuyumcularıIsparta Mobilya FirmalarıIsparta Yeni Nesil Yazar KasaISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

TARIK MENGÜÇ ISPARTA İÇİN NELER SÖYLEDİ?TARIK MENGÜÇ ISPARTA İÇİN NELER SÖYLEDİ?03 Şubat 2019
Aranan şüpheli şahıslar Isparta'da yakalandı Aranan şüpheli şahıslar Isparta'da yakalandı04 Şubat 2019
Isparta'da 6 ay süreyle 515 kişilik TYPIsparta'da 6 ay süreyle 515 kişilik TYP04 Şubat 2019
Isparta'da ve Tüm İllerde uygulanacak eylemIsparta'da ve Tüm İllerde uygulanacak eylem05 Şubat 2019
VALİLİK DUYURDU...ISPARTA'DA BU ARAÇLARI KULLANANLAR DİKKAT! VALİLİK DUYURDU...ISPARTA'DA BU ARAÇLARI KULLANANLAR DİKKAT! 06 Şubat 2019
Pilot uygulama Türkiye'de ilk defa Isparta ve Antalya illerinde başlatıldıPilot uygulama Türkiye'de ilk defa Isparta ve Antalya illerinde başlatıldı08 Şubat 2019
Resmen açıklandı! 9 bin 500 personel alacakResmen açıklandı! 9 bin 500 personel alacak06 Şubat 2019
ISPARTA MERKEZDEKİ GÖLET TAMAMLANDIISPARTA MERKEZDEKİ GÖLET TAMAMLANDI05 Şubat 2019
ISPARTA'DA ''ÖNCELİK HAYATIN, ÖNCELİK YAYANIN'' EYLEMİ YAPILDIISPARTA'DA ''ÖNCELİK HAYATIN, ÖNCELİK YAYANIN'' EYLEMİ YAPILDI06 Şubat 2019
HEMŞERİMİZ CAHİT BERKAY ISPARTA STANDINDAHEMŞERİMİZ CAHİT BERKAY ISPARTA STANDINDA03 Şubat 2019
"Göz Bebeğimiz Eğirdir Gölü"nün Sorunları ve Çözüm Önerileri SDÜ'de Ele Alındı"Göz Bebeğimiz Eğirdir Gölü"nün Sorunları ve Çözüm Önerileri SDÜ'de Ele Alındı06 Şubat 2019
ISPARTA'DA BİR HASTAYA KALBİ DURDURMADAN BY-PASS YAPILDIISPARTA'DA BİR HASTAYA KALBİ DURDURMADAN BY-PASS YAPILDI04 Şubat 2019
Elektrik faturalarına ayar geliyorElektrik faturalarına ayar geliyor06 Şubat 2019
Meteorolojiden Isparta İl Genelinde Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına UyarısıMeteorolojiden Isparta İl Genelinde Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı05 Şubat 2019
LAVANTANIN MORU GÜLÜN PEMBESİ GÖLLERİN MAVİSİLAVANTANIN MORU GÜLÜN PEMBESİ GÖLLERİN MAVİSİ06 Şubat 2019
ISPARTA'DA MHRS HASTALARA YERİNDE HİZMET VERİYOR!ISPARTA'DA MHRS HASTALARA YERİNDE HİZMET VERİYOR!07 Şubat 2019
Iyaşpark AVM’de Kitap Fuarı BaşladıIyaşpark AVM’de Kitap Fuarı Başladı04 Şubat 2019
ATICILIK SPORUNDA ISPARTA'NIN BAŞARISIATICILIK SPORUNDA ISPARTA'NIN BAŞARISI04 Şubat 2019
ISPARTA'DA ​İŞKUR – ISUBÜ KARİYER GÜNÜ TOPLANTISIISPARTA'DA ​İŞKUR – ISUBÜ KARİYER GÜNÜ TOPLANTISI04 Şubat 2019
BİZ EVLENİYORUZ FUARI KAPILARINI AÇIYOR!BİZ EVLENİYORUZ FUARI KAPILARINI AÇIYOR!04 Şubat 2019