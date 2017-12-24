ISPARTA'DA EN YENİ AYAKKABI ÇEŞİTLERİ BİRİ MUTLAKA SİZE GÖRE...

ISPARTA'DA KAMPANYALI AYAKKABI ÇEŞİTLERİ
BİRİ MUTLAKA SİZE GÖRE!
Bu sezonun en şık bay-bayan ayakkabı modelleri ile yeni yıla adım atın.
Tüm yeni sezon ayakkabı ürünlerinde 49.90 TL'den başlayan fiyatlarıla hem kendinize hem de sevdiklerinize yeni yıl hediyesi armağan edin.
Yılbaşı geceniz için şık ve kaliteli ayakkabı alternatiflerinden mutlaka sizin için İstanbul Ayakkabı'da bir seçenek var.
İstabul Ayaakkabı iddialı ayakkabı model ve tasarımlarıyla ayakkabı tutkunlarını şaşırtmaya devam ediyor.
Merkez:Yayla mahallesi İsmet Paşa caddesi No:19 ISPARTA
Şube 1: İstanbul caddesi Pirimehmet mahallesi özkanlar kavşağı 1710 sokak Sarıçay apartmanı No:1
GSM: 0544 437 63 42
işte 49.90 TL'den başlayan fiyatlarla kış ayı için tasarlanan en son moda ayakkabı modelleri...